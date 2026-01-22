Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

Con el aval de los clubes de la Liga Profesional, la medida impulsada por la AFA busca ordenar el fútbol juvenil y proteger a las instituciones formadoras.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 17:51hs
La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026, la AFA avanzó con una decisión de fuerte impacto estructural: los juveniles que emigren al exterior mediante la patria potestad no volverán a ser convocados a las selecciones juveniles argentinas, una medida que cuenta con el respaldo mayoritario de los clubes de la Liga Profesional.

AFA endurece su postura sobre juveniles y patria potestad

La resolución fue tratada en una reunión dirigencial de la LPF y venía siendo analizada desde hace semanas. El punto de inflexión fue el caso de Luca Scarlato, juvenil de River, cuya posible salida a Europa a los 16 años reavivó el debate sobre las salidas prematuras y el rol de los clubes formadores.

Puertas adentro, los dirigentes explicaron que la intención no es prohibir ni judicializar las transferencias, sino desalentar la ruptura temprana del proceso formativo. Consideran que estas maniobras afectan el desarrollo deportivo del jugador y licúan la inversión que realizan las instituciones en captación, entrenamiento y contención.

Qué dice la normativa y cuándo se aplica

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial de la AFA, por lo que su aplicación es inmediata. Desde el ente rector aclararon que no se trata de una sanción disciplinaria, sino de una decisión deportiva vinculada a los criterios de convocatoria.

Hay representantes que hacen cosas que perjudican a los clubes. Esta decisión es para cuidar a nuestros juveniles”, expresó Nicolás Russo, presidente de Lanús, tras el cónclave. En la misma línea, el abogado especialista Marcelo Bee Sellares explicó: “La salida por patria potestad sigue siendo legal, pero la citación a selecciones no es un derecho adquirido”.

Con esta determinación, la AFA busca sentar un precedente claro: la Selección Argentina no será una vidriera para quienes decidan interrumpir el camino formativo local antes de tiempo. No frena las salidas, pero introduce consecuencias deportivas que reconfiguran el mapa del fútbol juvenil argentino.

AFA juveniles patria Selección Argentina
Noticias relacionadas
todo definido: colon ya tiene dia y hora para su estreno en la primera nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

bernardo romeo explico su salida de afa: sentia que era el momento ideal

Bernardo Romeo explicó su salida de AFA: "Sentía que era el momento ideal"

union gana tiempo en el mercado: la afa analiza extender la ventana y madelon toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

colon suma proyeccion ofensiva: maximo ingravidi se incorpora a la reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Lo último

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Último Momento
Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

La beba atacada por un perro en Santa Rosa de Lima continúa estable y muestra una leve mejoría

La beba atacada por un perro en Santa Rosa de Lima continúa estable y muestra una leve mejoría

Tragedia en Aristóbulo del Valle: tras el siniestro fatal los vecinos denunciaron abandono vial

Tragedia en Aristóbulo del Valle: tras el siniestro fatal los vecinos denunciaron "abandono vial"

Ovación
Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"