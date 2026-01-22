La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

Con el aval de los clubes de la Liga Profesional, la medida impulsada por la AFA busca ordenar el fútbol juvenil y proteger a las instituciones formadoras.

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026 , la AFA avanzó con una decisión de fuerte impacto estructural: los juveniles que emigren al exterior mediante la patria potestad no volverán a ser convocados a las selecciones juveniles argentinas , una medida que cuenta con el respaldo mayoritario de los clubes de la Liga Profesional .

La resolución fue tratada en una reunión dirigencial de la LPF y venía siendo analizada desde hace semanas. El punto de inflexión fue el caso de Luca Scarlato , juvenil de River , cuya posible salida a Europa a los 16 años reavivó el debate sobre las salidas prematuras y el rol de los clubes formadores.

Puertas adentro, los dirigentes explicaron que la intención no es prohibir ni judicializar las transferencias, sino desalentar la ruptura temprana del proceso formativo. Consideran que estas maniobras afectan el desarrollo deportivo del jugador y licúan la inversión que realizan las instituciones en captación, entrenamiento y contención.

Qué dice la normativa y cuándo se aplica

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial de la AFA, por lo que su aplicación es inmediata. Desde el ente rector aclararon que no se trata de una sanción disciplinaria, sino de una decisión deportiva vinculada a los criterios de convocatoria.

“Hay representantes que hacen cosas que perjudican a los clubes. Esta decisión es para cuidar a nuestros juveniles”, expresó Nicolás Russo, presidente de Lanús, tras el cónclave. En la misma línea, el abogado especialista Marcelo Bee Sellares explicó: “La salida por patria potestad sigue siendo legal, pero la citación a selecciones no es un derecho adquirido”.

Con esta determinación, la AFA busca sentar un precedente claro: la Selección Argentina no será una vidriera para quienes decidan interrumpir el camino formativo local antes de tiempo. No frena las salidas, pero introduce consecuencias deportivas que reconfiguran el mapa del fútbol juvenil argentino.