Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

El fútbol argentino vivió un fin de semana de paro tras la medida de la AFA. Entre el descanso y la pérdida de ritmo: cómo impactó el parate en Unión.

El parate en la Liga Profesional de Fútbol dejó diferentes lecturas para Unión . El Tatengue debía recibir el viernes a Talleres de Córdoba en el estadio Estadio 15 de Abril, pero la jornada fue suspendida y reprogramada para después de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.

La decisión fue tomada por la Asociación del Fútbol Argentino, en medio del respaldo institucional al presidente Claudio Tapia y a otros dirigentes que se encuentran bajo investigación judicial por una presunta evasión cercana a los 19 mil millones de pesos. Desde la conducción del fútbol argentino sostienen que se trata de una persecución y ratificaron la medida tras una reunión de Comité Ejecutivo, aunque no todos los dirigentes coincidieron con continuar con la postura e incluso algunos advirtieron que el conflicto podría extenderse.

En este contexto, el equipo de Leonardo Madelón ya cambió rápidamente el chip y se enfoca en su próximo desafío: visitará a Independiente este martes desde las 19.45 en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Los beneficios del descanso para Unión

Desde el punto de vista físico, el parate apareció como un alivio para el plantel rojiblanco. Unión venía de afrontar una seguidilla exigente de partidos y acumulaba tres victorias consecutivas ante Aldosivi, Sarmiento de Junín y Instituto de Córdoba en pocos días.

Mateo Del Blanco Marcelo Estigarribia Unión venía de lograr su tercera victoria al hilo tras vencer a Instituto en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Prensa Unión

Incluso en la previa del duelo ante Instituto, disputado en Alta Córdoba, se especulaba con la posibilidad de que Madelón recurriera a la rotación para administrar cargas, algo que finalmente no sucedió.

El tiempo extra también permitió recuperar futbolistas que arrastraban molestias físicas. Uno de los casos más importantes es el del defensor Maizon Rodríguez, quien había salido reemplazado en el primer tiempo frente a Instituto por un esguince de tobillo izquierdo. El jugador ya se encuentra recuperado y todo indica que podría volver a la titularidad frente al Rojo.

Algo similar ocurre con el delantero Agustín Colazo, que venía padeciendo una molestia en una rodilla que lo dejó al margen de los últimos compromisos.

Tiempo para ajustar detalles

Otro aspecto que valoró el cuerpo técnico fue el margen para trabajar en lo futbolístico. Más allá de los buenos resultados recientes, el entrenador entiende que el equipo todavía tiene cuestiones por mejorar.

El parate le permitió a Madelón profundizar en algunos conceptos tácticos y refrescar al plantel, algo clave para sostener el rendimiento en un torneo largo y exigente.

El lado negativo: cortar la racha

Sin embargo, no todo fue positivo. El principal punto en contra fue que la pausa llegó justo cuando Unión atravesaba su mejor momento en el campeonato.

Las tres victorias consecutivas habían fortalecido la confianza del plantel y del cuerpo técnico, por lo que la interrupción del calendario significó frenar ese envión anímico que había conseguido el equipo.

De todos modos, el calendario no da demasiado margen para mirar hacia atrás. Este martes Unión volverá a la acción frente a Independiente en Avellaneda y lo hará, posiblemente, con el equipo ideal de Madelón, que gracias a las recuperaciones físicas tendrá la chance de repetir nombres en busca de prolongar el buen momento rojiblanco.