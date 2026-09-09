Diputados fijó fechas para debatir la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar

La Cámara aprobó por unanimidad el emplazamiento para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y por 249 votos contra uno el correspondiente al endeudamiento familiar. Las comisiones deberán emitir dictamen el 23 y el 29 de septiembre, respectivamente.

La Cámara de Diputados de la Nación fijó este miércoles un cronograma para avanzar con dos temas que venían siendo reclamados por distintos bloques de la oposición: la prórroga de la emergencia en discapacidad y el abordaje del endeudamiento familiar . En ambos casos, el recinto estableció fechas concretas para que las comisiones analicen los proyectos y emitan dictamen.

El emplazamiento para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad , que vence a fin de año, fue aprobado por 249 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones . A partir de la moción presentada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reunirán los miércoles 16 y 23 de septiembre a las 12. La segunda jornada será la prevista para la emisión del dictamen.

En caso de que las comisiones no puedan reunirse por razones de fuerza mayor, el cronograma contempla trasladar el encuentro al día siguiente.

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El segundo emplazamiento estuvo vinculado con el endeudamiento familiar, un tema que reúne más de medio centenar de proyectos en la Cámara. En este caso se unificaron los giros y la Comisión de Presupuesto quedó fuera del tratamiento. La moción fue aprobada por 249 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. El único voto negativo correspondió al diputado santacruceño José Luis Garrido.

El cronograma para este tema fue anunciado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, mientras que el martes 29 será la jornada destinada a emitir dictamen, siempre a las 14.

Los reclamos por discapacidad

Durante el debate, Marino sostuvo que la situación del sector se agravó y defendió la necesidad de extender por un año la emergencia en discapacidad establecida por la Ley 27.793.

El diputado cuestionó además la demora en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad. Según los datos que presentó en el recinto, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites y solamente se resolvieron 10.374, lo que representa el 11,4%.

También mencionó una deuda cercana a 70 mil millones de pesos con prestadores, cifra que atribuyó a información brindada por el propio Gobierno, y cuestionó la ejecución presupuestaria de Incluir Salud.

Marino también apuntó contra el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, al señalar que durante la semana anterior no había respondido a los planteos formulados por las organizaciones del sector.

Desde La Libertad Avanza, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, defendió el trabajo de la comisión y sostuvo que el cronograma aprobado coincide con el que ya había sido planteado. "Creemos que tenemos que dar el debate, es importante el tema discapacidad y estamos a la altura de las circunstancias", afirmó.

Tras la votación, el presidente del PRO, Cristian Ritondo, puso el foco en uno de los principales reclamos de los prestadores: "Lo que necesitamos, más allá de lo jurídico, es que se establezca un cronograma de pago a los prestadores que se les adeuda".

Desde el oficialismo, en tanto, anticiparon que presentarán una iniciativa alternativa con el objetivo de garantizar las prestaciones y sostuvieron que la emergencia actualmente se encuentra cumplida.

Endeudamiento familiar

El otro eje de la sesión fue el endeudamiento de las familias. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que se trata de una problemática que afecta a millones de personas y vinculó el crecimiento de las deudas con la insuficiencia de los ingresos.

"Estamos convencidos de que estamos en presencia de uno de los temas que más angustia a millones de argentinos", sostuvo Martínez, quien estimó en alrededor de 20 millones las personas endeudadas con distintos acreedores.

El legislador recordó además que su bloque viene planteando el tema desde febrero y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno frente a una problemática que, según planteó, afecta directamente a los ingresos de las familias.

Juliano, por su parte, destacó el acuerdo alcanzado en la Cámara para avanzar con el tratamiento y pidió que ninguno de los proyectos sobre endeudamiento familiar quede fuera de la discusión, más allá de que actualmente existen más de 50 iniciativas.

Bornoroni volvió a cuestionar la necesidad del emplazamiento al señalar que la Comisión de Finanzas ya se encontraba trabajando sobre el tema.

Cómo se alcanzó el quórum

La sesión comenzó con 135 diputados presentes a las 12.07, aunque la presencia del oficialismo fue parcial. La mayoría de los legisladores de La Libertad Avanza no ocupó sus bancas antes del inicio de la sesión.

Tampoco estuvieron inicialmente en sus bancas los diputados del PRO Fernando de Andreis, Álvaro González y Alejandro Finocchiaro, mientras que el resto de la bancada no se presentó antes del comienzo.

Los seis integrantes del bloque de la UCR y la diputada radical Karina Banfi estuvieron ausentes. La situación contrastó con un comunicado difundido horas antes por el Comité Nacional de la UCR, en el que el partido había sostenido que el endeudamiento familiar requiere una respuesta del Congreso Nacional.

El quórum fue construido por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, Coalición Cívica, Encuentro Federal, MID, La Neuquinidad, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.