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Insúa y su objetivo en San Lorenzo: "Buscaremos entrar en los playoff"

Rubén Insúa fue presentado como nuevo DT de San Lorenzo en conferencia y, acompañado por dirigentes, dijo que su objetivo es "entrar a los playoff"

9 de septiembre 2026 · 16:31hs
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Insúa y su objetivo en San Lorenzo: Buscaremos entrar en los playoff

@SanLorenzo

Rubén Insúa fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo en conferencia de prensa y, acompañado por dirigentes, señaló que su objetivo a corto plazo es "entrar a los playoff".

Insúa, otra vez al mando de San Lorenzo

En el inicio de la presentación del nuevo entrenador, el actual presidente del Ciclón, Marcelo Culotta, le dio la bienvenida con unas sentidas palabras hacia la imagen de Insúa en la historia del club: "Es un momento muy especial tener a alguien que nació en San Lorenzo como Darío; es especial porque es su tercer ciclo como técnico, es muy importante y forma parte de la historia de San Lorenzo; por eso lo recibimos como él se merece".

"Es el capitán de un equipo, él desde la línea de cal sabe cómo es y lo que pasa en el club, y vuelve a un San Lorenzo que lo necesita; sabemos que es el técnico ideal para este momento, desde acá desearle éxitos para lo que viene", expresó el mandatario.

El Gallego llegó a un acuerdo el domingo y comenzó a trabajar el lunes por la tarde en lo que fue su primer entrenamiento y encuentro con el primer equipo del "Ciclón", donde señaló cómo observó a los jugadores: "El plantel está con ganas de trabajar y progresar; no esperábamos otra cosa".

Además agregó que les avisó a los jugadores que "saben el horario de llegada al entrenamiento pero no de salida", a lo que destacó que "la receptividad fue buena"; remarcó que la victoria por 1-0 ante Talleres de Córdoba "mejora la confianza y la autoestima"; también detalló cómo vio el encuentro: "En términos físicos, muy bien; buen partido en líneas generales".

Por otro lado, expresó cuál es la idea de juego y el objetivo con respecto al plantel: "Vamos a tratar de conseguir el día a día, la suma de los ensayos, instalar una buena química y ser competitivos".

Para finalizar fue consultado sobre incorporaciones o salidas, a lo que Rubén contestó: "Estamos focalizados en el domingo, no en los jugadores o en incorporar a alguien; no es el momento, es un tema secundario si un jugador termina contrato o se va: hay que tener respuestas importantes dentro de la cancha. Hay que valorizar el trabajo de inferiores, construir tu propio patrimonio; si vos tenés buenos jugadores, menos tenés que mirar hacia fuera".

San Lorenzo Rubén Insúa entrenador
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