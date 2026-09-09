Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones Cristian Malaspina buscará presentarse por cuarta vez como presidente de Argentinos mediante una nueva modificación del estatuto 9 de septiembre 2026 · 15:47hs

Cristian Malaspina buscará presentarse por cuarta vez como presidente de Argentinos mediante una nueva modificación del estatuto, luego de la denuncia por presuntos negociados en las contrataciones. La iniciativa se tratará en una asamblea que se realizará durante la tarde en el Malvinas y cuya convocatoria de socios no se publicó.

El objetivo será volver a cambiar el estatuto para habilitar una nueva postulación de Malaspina, pese a que la normativa de Argentinos Juniors establecía dos mandatos.

En la intimidad, el dirigente sostiene que debe continuar porque quiere permanecer en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para cuidar las denuncias y causas que enfrenta junto al presidente de la entidad, Claudio Tapia.