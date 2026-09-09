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B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

El procedimiento se realizó en una vivienda de La Rioja y Azopardo. También incautaron 130 gramos de cocaína, más de $1,1 millones y 41 cartuchos calibre 9 milímetros.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de septiembre 2026 · 15:41hs
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Allanamiento policial. Dos mujeres y un adolescente fueron aprehendidos en barrio Santa Rosa de Lima tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego.

Allanamiento policial. Dos mujeres y un adolescente fueron aprehendidos en barrio Santa Rosa de Lima tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego.

Dos mujeres y un adolescente fueron aprehendidos este lunes en barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, durante un procedimiento policial en el que se secuestraron 126 envoltorios de cocaína, tres armas de fuego y municiones.

El operativo se inició antes de las 20.30, cuando agentes de la Brigada Motorizada realizaban tareas de patrullaje en inmediaciones de La Rioja y Azopardo y advirtieron la actitud nerviosa de dos mujeres ante la presencia policial.

Tras entrevistarlas, una de ellas manifestó que había otra persona dentro de la vivienda. Con autorización para ingresar y en presencia de dos testigos, los efectivos realizaron una requisa del inmueble.

Secuestraron cocaína, tres pistolas y dinero

Durante el procedimiento encontraron una bolsa de nailon que contenía 126 envoltorios de papel satinado de distintos colores, con una sustancia blanquecina en su interior.

En un galpón ubicado dentro del mismo domicilio también hallaron tres armas de fuego.

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Se trataba de una pistola Bersa calibre 9x19 milímetros, con dos cargadores completos y una caja con 41 cartuchos del mismo calibre; una VZOR 50 calibre 7,65, con un cargador y un cartucho; y una pistola Bersa modelo 225 calibre .22, con un cargador que contenía cuatro cartuchos.

Además, los agentes secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación, junto con $1.117.100 en efectivo.

El narcotest confirmó que era cocaína

Tras el procedimiento, fueron convocados al lugar investigadores de la Sección Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los especialistas realizaron un examen reactivo narcotest sobre las sustancias secuestradas, en presencia de los mismos testigos, y obtuvieron resultado positivo para cocaína.

En total, se contabilizaron 130 gramos de cocaína, entre los envoltorios y un trozo compacto de sustancia.

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Quiénes fueron aprehendidos

Como resultado del operativo fueron aprehendidas E. M. P., de 21 años, y C. M. S., de 30 años.

En el domicilio también se encontraba un adolescente de 15 años, cuya situación quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

La causa quedó en manos de Microtráfico

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido a las autoridades de la Policía de Investigaciones y a la fiscal de turno de la Unidad Fiscal Especial de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal dispuso que las dos mujeres continúen privadas de su libertad, sean examinadas en Medicina Legal, identificadas y alojadas en una dependencia policial.

La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239, en concurso con tenencia ilegítima de armas de fuego.

En cuanto al adolescente, UFERPA ordenó su aprehensión bajo una calificación provisoria de tenencia indebida de arma de fuego y dispuso su traslado a la sede de Asuntos Juveniles.

La investigación continuará para determinar el origen de las armas, la procedencia del dinero y el grado de participación de cada uno de los involucrados en la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

Santa Rosa de Lima mujeres cocaína
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