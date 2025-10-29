Uno Santa Fe | árbitros

Dos árbitros argentinos, en el ranking de los mejores del mundo

Pese a los constantes cuestionamientos en la Liga Profesional, dos árbitros argentinos estará considerados de los mejores del mundo. ¿Quiénes?

29 de octubre 2025 · 15:50hs
Después de cada fecha de la Primera División del fútbol argentino, hay noticias que se repiten en todos los portales deportivos: las críticas de jugadores y técnicos a los árbitros, las decisiones polémicas del fin de semana y, seguramente, algún artículo de análisis sobre la mala actuación del VAR.

No obstante, dos colegiados argentinos fueron seleccionados como candidatos a ser elegidos entre los mejores del mundo. Conoce quiénes son a continuación.

Los dos árbitros que están entre los mejores del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol elabora distintos rankings de clubes para determinar cuáles son los equipos más ganadores, los más rentables (entre otras tantas categorías), y también realiza estudios sobre individuos, como quién es el mejor jugador del mundo y, en esta oportunidad, quién es el mejor árbitro a nivel global.

Para seleccionar cuáles "hombres de negro" son los mejores es que tiene en cuenta sus actuaciones en partidos internacionales asignándoles más puntaje a quienes participaron de fases más importantes mientras que no contemplan el desempeño realizado en las ligas locales; por lo tanto, ninguno de los dos árbitros argentinos seleccionados fueron evaluados por su práctica en la Primera División.

Es así que la IFFHS seleccionó a dos representantes de Argentina: Facundo Tello y Darío Herrera. Mientras que el primero fue el encargado de dirigir la final de la Copa Libertadores 2024 entre Botafogo y Atlético Mineiro; el segundo no ha sido seleccionado en partidos decisivos internacionales, pero si ha tenido una presencia regular en competencias de la Conmebol.

Los otros árbitros sudamericanos son: Esteban Ostojich (Uruguay), Jesús Valenzuela (Venezuela), Piero Maza (Chile), Raphael Claus (Brasil) y Wilton Sampaio (Brasil). El chileno será el encargado de impartir justicia entre Racing y Flamengo, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores.

Entre los últimos ganadores se ubica el polaco Szymon Marciniak (árbitro en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar) quien lo obtuvo en 2022 y 2023, mientras que en 2024 lo ganó el francés François Letexier y fue nuevamente nominado.

La lista completa de los árbitros seleccionados

Clement Turpin (Francia).

Espen Eskas (Noruega).

Felix Zwayer (Alemania).

François Letexier (Francia).

Istvan Kovacs (Rumania).

José Maria Sánchez Martínez (España).

Maurizio Mariane (Italia).

Michael Olivier (Inglaterra).

Sandro Scharer (Suiza).

Slavko Vincic (Eslovenia).

Szymon Marciniak (Polonia).

Darío Herrera (Argentina).

Esteban Ostojich (Uruguay).

Facundo Tello (Argentina).

Jesús Valenzuela (Venezuela).

Piero Maza (Chile).

Raphael Claus (Brasil).

Wilton Sampaio (Brasil).

César Arturo Ramos (México).

Ivan Barton (El Salvador).

Dahane Beida (Mauritania).

Mustapha Ghorbal (Algeria).

Alireza Faghani (Australia).

Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda).

