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Santa Fe es sede de una muestra fotográfica inédita de Lionel Messi

Instantáneas de gloria reúne imágenes del fotógrafo Gustavo Ortiz que recorren dos décadas de la carrera de Lionel Messi. La misma se realiza en el Molino con el apoyo del gobierno provincial

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 10:55hs
Santa Fe es sede de una muestra fotográfica inédita de Lionel Messi

Santa Fe es sede de una muestra fotográfica inédita de Lionel Messi

Impulsada por el Gobierno de la Provincia junto a Lotería de Santa Fe, Instantáneas de gloria reúne imágenes del fotógrafo Gustavo Ortiz que recorren dos décadas de la carrera de Lionel Messi. La exposición incluye el Balón de Oro y el Botín de Oro del capitán argentino y podrá visitarse gratuitamente hasta el 12 de junio en El Molino.

Messi en el Molino de Santa Fe

El Gobierno de la Provincia y Lotería de Santa Fe inauguraron este viernes en la capital santafesina la muestra fotográfica “Instantáneas de gloria”, una exposición de Gustavo Ortiz que recorre la trayectoria de Lionel Messi a través de 150 imágenes. La propuesta podrá visitarse de manera gratuita hasta el 12 de junio en El Molino, Fábrica Cultural, ubicado en Bulevar Gálvez 2350.

El fotógrafo Gustavo Ortiz agradeció al Gobierno de la Provincia y a Lotería de Santa Fe por hacer posible la muestra y la definió como “un viaje emocional por la historia del más grande de todos los tiempos”. “Son veinte años de trabajo, desde 2005 hasta la conquista del Mundial. Cada fotografía y cada vídeo reflejan el esfuerzo, la perseverancia, las dificultades y la pasión con la que construyó su camino. Esta muestra no habla sólo de fútbol; habla de humildad, resiliencia y de la capacidad de soñar en grande”, destacó.

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Instantáneas de gloria no sólo reconstruye la historia deportiva de Messi, sino que también pone en valor la mirada de Gustavo Ortiz, fotógrafo que documentó durante años algunos de los momentos más importantes de la carrera del capitán argentino.

La muestra, que hace un mes fue presentada en el Museo del Deporte Santafesino de Rosario, propone un recorrido por distintas etapas de la vida deportiva del rosarino: desde sus primeros pasos en las selecciones juveniles hasta las máximas consagraciones con la selección argentina. El itinerario incluye el Mundial Sub-20 de 2005, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, las finales que marcaron una etapa de frustraciones y, finalmente, los títulos obtenidos en las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Además de las 150 fotografías, la exposición incluye objetos emblemáticos de la carrera del astro rosarino. Entre ellos se destacan el Balón de Oro y el Botín de Oro donados por la familia Messi al Museo del Deporte Santafesino, así como camisetas utilizadas por el futbolista en la final del Mundial de Qatar 2022 y en la final de la Copa América 2021 disputada en Brasil, dos de los títulos más importantes obtenidos por la selección argentina bajo su liderazgo.

Como actividad complementaria, el sábado 6 de junio, a las 16, se proyectará “Elijo creer”, la película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino sobre la conquista del Mundial de Qatar 2022, narrada por Ricardo Darín.

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Más detalles de Instantáneas de gloria

La muestra puede visitarse en El Molino, Fábrica Cultural (Bulevar Gálvez 2350, ciudad de Santa Fe), hasta el 12 de junio. El horario es de lunes a viernes, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 16 a 20.

Tras su paso por la capital provincial, la exposición continuará su recorrido por distintas localidades santafesinas: Venado Tuerto, del 15 al 21 de junio; Rafaela, del 24 al 30 de junio; y Reconquista, del 4 al 11 de julio.

El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó su satisfacción por la llegada de la exposición a la ciudad. “Es una enorme alegría que los santafesinos puedan recorrer la historia de un ídolo mundial. Nos sentimos profundamente orgullosos de que Messi sea santafesino, no sólo por lo que representa dentro del campo de juego, sino también por los valores que transmite”, afirmó.

Santa Fe Messi muestra
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