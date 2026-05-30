La apuesta que quedó a mitad de camino en Unión: el desafío pendiente con sus juveniles

Unión eligió un mercado de pases austero y apostó fuerte por los chicos surgidos de las inferiores. Sin embargo, entre lesiones, errores y pocas oportunidades, el proyecto no logró consolidarse durante la primera parte del año.

Cuando Unión encaró el mercado de pases del verano, la decisión fue clara. Mientras otros equipos buscaban reforzarse con varias incorporaciones, el club apostó por la continuidad de un plantel competitivo y por darle protagonismo a los juveniles que venían destacándose en las divisiones inferiores.

Las llegadas de Matías Mansilla, Lucas Menossi y Brahian Cuello marcaron un mercado de pases modesto, donde la verdadera inversión deportiva estaba puesta en nombres propios como Misael Aguirre, Santiago Grella y Emilio Giaccone.

Sin embargo, la apuesta no terminó de cristalizarse en la primera parte de la temporada.

Aguirre ilusionó, pero una lesión frenó su crecimiento en Unión

De los tres proyectos, el que más rápidamente logró ganarse un lugar fue Misael Aguirre. El juvenil mostró personalidad cada vez que tuvo participación y llegó a sumar nueve partidos en el Torneo Apertura, acumulando 193 minutos en cancha.

Cuando parecía comenzar a consolidarse como una alternativa importante dentro de la rotación, una severa lesión en uno de sus tobillos interrumpió su evolución.

Misael Aguirre

Actualmente trabaja junto a la Reserva para recuperar ritmo futbolístico y llegar en plenitud al inicio de la pretemporada, prevista para el 15 de junio.

En Unión entienden que sigue siendo uno de los jugadores con mayor potencial del club y que todavía tiene mucho margen para convertirse en una pieza importante dentro del plantel profesional.

Grella y Giaccone, entre las dificultades y la falta de oportunidades

La situación de Santiago Grella fue diferente. El juvenil tuvo participación en cuatro encuentros del Torneo Apertura, además de sumar minutos en Copa Argentina.

Santiago Grella 1 IG santigrella_

Sin embargo, quedó marcado por una jugada puntual: el error cometido en la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde quedó expuesto en una de las acciones que derivaron en un gol del Halcón.

Desde entonces perdió terreno y nunca logró recuperar continuidad.

En tanto, el caso de Emilio Giaccone resulta todavía más llamativo. Considerado por muchos como uno de los proyectos más interesantes de la cantera rojiblanca, apenas participó en dos partidos del Apertura y sumó solamente 35 minutos en cancha.

El festejo de gol de Emilio Giaccone en el partido ante Defensor Sporting.jpg

Emilio Giaccone

La falta de oportunidades impidió que pudiera mostrar sus condiciones y terminó siendo uno de los jugadores con menor protagonismo dentro de este grupo de juveniles promovidos.

Un objetivo que vuelve a aparecer en el horizonte

Con Leonardo Madelón muy cerca de acordar su continuidad al frente del equipo, uno de los desafíos para el segundo semestre será precisamente reactivar este proceso.

La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico sigue siendo la misma: potenciar a los futbolistas surgidos del club y convertirlos en alternativas reales dentro del plantel profesional.

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Aguirre, Grella y Giaccone continúan siendo jugadores en los que Unión deposita muchas expectativas, aunque la primera parte del año dejó la sensación de que el proyecto quedó inconcluso.

Por eso, la próxima pretemporada aparece como una nueva oportunidad para relanzar una apuesta que, hasta aquí, mostró más promesas que certezas. Además, no se descarta que otros nombres provenientes de la Reserva puedan comenzar a pedir pista y sumarse a un proceso que sigue siendo una prioridad para el futuro deportivo de la institución.