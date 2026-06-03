El consumo masivo consolidó su estancamiento en el primer trimestre de 2026. Según datos de la consultora Worldpanel de Numerator, las ventas cayeron un 4% y se duplicaron las promociones en supermercados. Crecen los comercios de cercanía y los envases chicos.

Ajuste en las góndolas: las familias cambian las marcas premium por ofertas y compras diarias para llegar a fin de mes

El mercado de consumo masivo en Argentina consolidó una preocupante tendencia de estancamiento y debilidad estructural. Lejos de un escenario de recuperación económica, las familias se vieron obligadas a implementar una transformación drástica y sin concesiones en sus conductas de compra dentro del supermercado para amortiguar el impacto de la crisis.

El último relevamiento de la consultora Worldpanel by Numerator expone la profundidad de la recesión en el comercio minorista: el volumen general de ventas sufrió una caída del 4%, traccionado principalmente por un desplome del 5,4% en la frecuencia con la que los ciudadanos visitan los puntos de venta.

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El ánimo psicofísico y financiero de los hogares argentinos refleja un deterioro alarmante:

Asfixia presupuestaria: actualmente, tres de cada diez hogares admiten tener serias dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Salarios licuados: el porcentaje de personas que declaran que sus ingresos fijos apenas alcanzan para costear los elementos esenciales saltó del 29% al 36% en la comparación interanual.

Expectativas pulverizadas: solo el 31% de los consultados mantiene la esperanza de ver una mejora en sus finanzas personales a corto plazo, una cifra que contrasta con el 48% de optimismo registrado en mediciones previas.

La era del "consumidor planificado": estrategias para estirar el peso

Este escenario de escasez forzó la aparición de un perfil de consumidor rígidamente planificado. Las compras de stockeo o de grandes volúmenes quedaron prácticamente pulverizadas para priorizar el desembolso mínimo por unidad.

Las presentaciones de tamaño grande y extra grande sufrieron una contracción del 8,2% y 6,8% respectivamente en los niveles de demanda. En contrapartida, los envases pequeños y medianos crecieron un 2%, consolidándose como la opción obligada para gastar menos dinero en la caja de cobro.

El mercado experimenta un claro proceso de degradación de marcas: las denominadas marcas económicas o segundas marcas crecieron un 2,1%, mientras que las categorías premium registraron una caída neta del 2,6%. El ingenio y la pérdida de fidelidad comercial se imponen en la rutina diaria:

Rastreadores de ofertas: el 61% de los compradores organiza sus salidas de compras en estricta consonancia con los días de promociones vigentes de las cadenas.

Turismo de precios: un 57% combina visitas a distintas tiendas físicas el mismo día para capturar el precio más bajo en cada artículo.

Precio final mata beneficio: el 39% de los argentinos prioriza el valor neto a pagar por encima de cualquier programa de acumulación de puntos, reintegros diferidos o descuentos bancarios a largo plazo.

Góndolas sostenidas artificialmente por promociones

El ecosistema de los grandes supermercados hoy se sostiene gracias a un agresivo esquema de rebajas que funciona como un respirador artificial para los volúmenes de stock.

Este fenómeno de necesidad mutua entre el retail y el cliente reconfiguró el mapa logístico de la ciudad. Los comercios de cercanía, almacenes de barrio y autoservicios chinos ganaron un notable protagonismo, especialmente en las barriadas de menores ingresos. El 46% de los compradores que buscan precio prefieren las tiendas de barrio para realizar compras fraccionadas diarias, una metodología de subsistencia que les permite administrar el dinero día a día sin necesidad de inmovilizar capital.

Comportamiento sectorial: caídas alarmantes en bebidas y lácteos

La debilidad del consumo interno golpea de manera muy dispar a las diferentes góndolas de los centros de abastecimiento. Mientras que los carbohidratos, alimentos secos (+1,4%) y las infusiones básicas como el té y el café (+4,4%) logran resistir debido a su rol de sustitutos de comidas más complejas, otros rubros muestran contracciones severas.

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En definitiva, la gestión del consumo hogareño se define bajo las premisas de un control milimétrico, una alta exigencia de valor real y una selectividad extrema. En la Argentina, el objetivo primordial del ciudadano común pasó a ser el sostenimiento del piso mínimo de bienestar cotidiano frente a una persistente y agresiva escasez de recursos financieros.