Uno Santa Fe | Santa Fe | supermercados

Las ventas en supermercados de Santa Fe tocaron en 2025 uno de los niveles más bajos de la última década

Aunque el consumo mostró un leve repunte interanual, el acumulado de 2025 se ubica como el segundo registro más bajo desde 2015, con una fuerte caída en rubros no esenciales

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de diciembre 2025 · 11:12hs
Compras supermercados

google

Compras supermercados

Un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF), en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC revela que las ventas en supermercados de la provincia de Santa Fe muestran una tendencia negativa sostenida en los últimos diez años y que, pese a una leve mejora interanual, 2025 se encamina a cerrar como el segundo peor año del período analizado.

El estudio, que abarca la evolución del consumo entre 2015 y 2025, señala que el acumulado de ventas entre enero y septiembre de este año se ubicó un 19% por debajo del registrado en igual período de 2015. Aunque el consumo mostró una recuperación interanual del 1,1% respecto de 2024, ese repunte no alcanza para revertir un deterioro estructural que se profundizó desde abril y llevó a que septiembre marque el mínimo histórico de la serie en términos reales

Según el análisis, el comportamiento de las ventas en supermercados acompañó el ciclo económico provincial, aunque con un rezago temporal. Durante la recesión 2022-2024, el consumo en este canal continuó creciendo durante buena parte del período y comenzó a caer recién hacia fines de 2023, en línea con el retroceso más reciente de la actividad económica en Santa Fe.

VENTAS

Más peso de los alimentos, menos consumo total

Uno de los datos centrales del informe es el cambio en la composición del consumo. El rubro “Alimentos y bebidas” explicó en 2025 casi el 74% del total de ventas, cuando su participación promedio entre 2015 y 2024 rondaba el 69%. Sin embargo, ese mayor peso relativo no se tradujo en un crecimiento del gasto: las ventas reales del rubro cayeron 1,6% frente al promedio de la última década

Al desagregar por categorías, el comportamiento fue dispar. Dentro de los alimentos, Carnes se destacó como el subrubro de mayor crecimiento, con un aumento del 15,3% en el monto vendido y un salto de casi tres puntos porcentuales en su participación. También registraron subas Panadería (+6,7%) y Verdulería y frutería (+3,9%). En contraste, Almacén, el componente históricamente más importante, mostró una caída cercana al 9%, mientras que Bebidas y Lácteos retrocedieron alrededor del 3%.

VENTAS 2

Fuerte caída en bienes no esenciales

El ajuste fue mucho más severo en los rubros no alimentarios. Las ventas de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar se desplomaron casi 30% frente al promedio 2015-2024, mientras que Electrónicos y artículos para el hogar registraron la mayor contracción, con una baja superior al 44%. El rubro Otros también mostró un retroceso cercano al 30%. Incluso Artículos de limpieza y perfumería, el tercer rubro en importancia, sufrió una caída de casi 9% en términos reales

El informe concluye que la contracción del consumo se expresó de manera desigual: mientras los alimentos resistieron mejor —e incluso algunos subrubros crecieron—, los bienes semidurables y durables fueron los más afectados. No obstante, los autores aclaran que estos resultados refieren exclusivamente a las ventas en supermercados y no necesariamente reflejan el comportamiento del consumo total, en un contexto donde ganaron terreno otros canales como el comercio electrónico.

• LEER MÁS: El empleo privado mostró una suba mínima en Santa Fe, pero sigue por debajo de 2023

supermercados Santa Fe 2025
Noticias relacionadas
Los datos del empleo privado

El empleo privado mostró una suba mínima en Santa Fe, pero sigue por debajo de 2023

arranque de semana en la ciudad de santa fe con un lunes gris, lluvias e inestabilidad

Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris, lluvias e inestabilidad

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos por distintas infracciones en la ciudad de Santa Fe: casi 30 por día

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

Lo último

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Último Momento
Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026