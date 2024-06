Caputo dijo que "no hay proyecto de devaluación" y anunció la "segunda etapa" del plan económico

El ministro de Economía de la Nación brindó una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, en el Palacio de Hacienda. Dijo que no hay fecha para la salida del cepo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili , brindaron este viernes una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda en la que anunciaron la "segunda etapa" del plan de estabilización económica. Sobre la fecha de la salida del cepo cambiario, el ministro dijo que no fijaron una fecha pero que entra en una "tercera etapa".

“La salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento . No nos hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos sobresaltos en la gente , como una potencial suba del dólar, que genera más inflación, desempleo y todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo”, expresó.

Caputo dijo que "no hay ninguna devaluación prevista" y reafirmó las bases de su esquema económico

"Estamos en la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión no voy a decir cero, sino a cerrar la segunda canilla de emisión", dijo el titular de la cartera económica.

"Tenemos tres canillas. Una es el déficit fiscal. La segunda son los intereses que el Banco Central paga por pasivos remunerados. Y el tercero es cuando el Central compra dólares, la única emisión que no es dañina", añadió.

Sin dar fechas, Caputo insistió: “Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Algunos dirán que nos estamos enamorando del cepo, pero no, nos enamoramos del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos”.

"Para nosotros la salida del cepo es una tercera etapa de crecimiento. No hemos fijado fechas sino parámetros que implican orden macroeconómico para que cuando lo hagamos, esto no va genere ningún sobresalto en la gente como una suba del dólar que deriva en inflación y desempleo", agregó, para sumar que "no hay ningún proyecto de devaluación ni tampoco es cierto que el Fondo (Monetario Internacional) haya pedido eso".

La canilla de los "pasivos remunerados"

Acerca de la "segunda canilla" de emisión que mencionó Caputo en sus declaraciones, Bausili intentó explicar de qué se trata. "Pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria. Cuando comenzamos la gestión los pasivos remunerados emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses", describió.

Y agregó: "El responsable de estos pasivos era el Tesoro. Vamos a reemplazar pasivos remunerados del Banco Central por pasivos remunerados del Tesoro. El Banco Central va a operar como hasta ahora, pero no va a sufrir que los movimientos de la tasa de interés resulten en más emisión monetaria".

"Esa remuneración de pasivos va a terminar en más endeudamiento del Tesoro. El Tesoro se compromete doble a la performance fiscal. Tiene que hacerse cargo de este equilibrio monetario", continuó Bausili.

El presidente del BCRA también sostuvo que "esto devuelve autonomía al Banco Central, porque puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre los daños que puede causar sobre sus propis balances. Se termina el conflicto de intereses".

Caputo retomó la palabra para destacar que la medida "robustece" la economía y ayuda a disminuir la volatilidad cambiaria, al mismo tiempo que profundiza la "desinflación".

Llamado tras la sanción de la ley Bases

La convocatoria a los medios se dio a menos de 24 horas de la aprobación definitiva de la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Más temprano, este mismo viernes, el presidente Javier Milei había dicho que se implantaría un nuevo régimen monetario tras la decisión del Congreso.