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Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

La tarifa social se mantiene pero cambia el cálculo para aplicarlo y quién lo cubre. Las provincias y los municipios, ante un desafío nuevo

1 de julio 2026 · 12:39hs
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Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

José Busiemi
El transporte mantendrá el subsidio pero cambio el cálculo

El transporte mantendrá el subsidio pero cambio el cálculo

A través de la resolución 40/2026, la secretaría de Transporte de la Nación estableció un nuevo esquema para el financiamiento de la Tarifa Social, es decir, los subsidios al transporte urbano. Si bien se mantiene el descuento del 55%, el monto se calculará sobre los precios vigentes al 30 de junio, eliminando las actualizaciones automáticas ante futuros aumentos locales. En otras palabras, el porcentaje se mantiene atado a la tarifa del sexto mes del año y no anticipa cuándo se actualizará, por lo cual en la práctica ese 55% impactará cada vez menos. Salvo que otros niveles del estado (provincia o ciudad) definan cubrirlo.

El texto deja en claro que el descuento previsto será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia a esa fecha. “Las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir del 1° de julio de 2026 y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”. No se aclara cuándo se procederá a realizar la actualización.

Según la resolución 40/2026, esta medida busca otorgar mayor previsibilidad financiera al Estado nacional frente a los aumentos de precios decididos de forma independiente por provincias y municipios. Pero deja a estos últimos en un lugar gris, y también al usuario, que no tiene forma de saber cuánto pagará cuando se produzca el próximo aumento.

Subsidio en el transporte: el punto clave

La nueva normativa unifica criterios de aplicación para servicios de trenes y colectivos. La implementación técnica de estos cambios queda bajo la responsabilidad de Nación Servicios S.A. a partir de julio de 2026.

Hay un punto clave: las jurisdicciones locales mantienen la potestad de ofrecer beneficios adicionales siempre y cuando asuman “regular la forma de implementación de la misma y el esquema de financiamiento".

Las provincias y municipios, como Santa Fe y Rosario, mantienen la potestad de aumentar la tarifa, pero el impacto del subsidio nacional se calculará sobre la tarifa base al 30 de junio y no habrá una actualización automática. Por lo tanto, a medida que vaya subiendo la tarifa final del boleto, el subsidio quedará fijo a menos que lo cubran las jurisdicciones con nuevos aportes. Algo que, hasta el momento, no está definido.

subsidios tarifa Nación
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