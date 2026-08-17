Uno Santa Fe | Santa Fe | Conicet

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los "regala al mundo": en el Conicet Santa Fe hablan de una "catástrofe"

Rubén Spies afirmó que el sistema científico argentino está atravesando "una desintegración prácticamente absoluta". La inversión en ciencia y tecnología está por debajo de los mínimos históricos y desde el organismo hablan de "catástrofe".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de agosto 2026 · 20:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los regala al mundo: en el Conicet Santa Fe hablan de una catástrofe

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los "regala al mundo": en el Conicet Santa Fe hablan de una "catástrofe"

"Lo que estamos sufriendo y padeciendo no tiene ningún hito parecido en la historia." Con esa frase, el director del Conicet Santa Fe, Rubén Spies, resumió el pasado miércoles el diagnóstico del sistema científico argentino en medio de la Jornada Federal de Protesta que se desarrolló en simultáneo en todo el país.

La actividad, que en la ciudad tuvo epicentro en el predio del Conicet, incluyó una manifestación frente al Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, el Instituto de Matemática Aplicada y el Incape (Instituto de Catálisis y Petroquímica), sobre la intersección de Federico Leloir y Alberto Cassano.

LEER MÁS: Avanza el marcado de la raya gigante del Paraná: ciencia ciudadana para conocer y conservar al pez de agua dulce más grande del mundo

Spies fue contundente al describir el momento actual: "Estamos llegando a una inversión en ciencia y tecnología que está por debajo de los mínimos históricos, por debajo de lo que teníamos allá por el año 1976, cuando comienza la dictadura militar". Y precisó la cifra que, según explicó, marcará un nuevo piso: "El mínimo histórico era del 0,17% en el año 2002. Este año se estima que vamos a perforar ese piso en el 0,14%".

"Absolutamente todos" los organismos, afectados

El director del Conicet santafesino remarcó que la crisis no es un problema aislado de su organismo, sino que atraviesa a todo el entramado científico-tecnológico nacional: "Esto es transversal a todos los institutos de ciencia y tecnología en el país, no solamente con Inta, Inti, Conae, Conea, Servicio Meteorológico, absolutamente todos". Para Spies, el diagnóstico no admite matices: "Estamos asistiendo a una desintegración prácticamente absoluta de todo el sistema de ciencia y tecnología. La verdad que es una catástrofe lo que está pasando".

Laboratorios parados y una "diáspora" que no vuelve

Más allá de los números macro, Spies describió el impacto concreto en el trabajo cotidiano de los institutos. Según explicó, hay laboratorios directamente paralizados: "Hay institutos y laboratorios que están totalmente parados por la falta de insumos, por la falta de equipamiento". El problema, agregó, no se limita a la compra de nuevos equipos: dado que se trata de tecnología de alto costo, incluso las reparaciones se vuelven inviables.

El director puso especial énfasis en un fenómeno que —dijo— suele pasar desapercibido: la salida de investigadores formados en el sistema público hacia el exterior. "Se agrega la diáspora continua de gente que tenemos. Eso es uno de las aristas más tristes. Esa es gente que difícilmente va a volver", señaló. Y lo dimensionó en términos de formación e inversión estatal: capacitar a un investigador hasta que se inserta plenamente en la carrera científica lleva entre 15 y 20 años, y su formación le cuesta al Estado argentino, según las estimaciones que maneja, entre 100.000 y 200.000 dólares. "Los estamos regalando al mundo, ofreciéndolos a costo cero", sintetizó en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Una protesta que es, ante todo, "visibilización"

Spies eligió matizar el carácter de la convocatoria de la semana pasada: "Más que una jornada de protesta, es una jornada de visibilización". La distinción no es menor: en Santa Fe, a diferencia de otras provincias donde la modalidad elegida fue la movilización callejera, la estrategia pasó por abrir las puertas de los institutos a la prensa para que investigadores y científicos explicaran en primera persona, desde sus propios lugares de trabajo, en qué consisten sus proyectos y cómo los golpea el ajuste.

La cifra que remarcó Spies –una inversión en ciencia y tecnología del 0,14% del PBI para 2026– coincide con las proyecciones que vienen difundiendo gremios del sector y organismos como el Grupo EPC-CIICTI, que ubican este año como el de menor inversión científica desde que existen registros comparables, en 1972.

Conicet Santa Fe Ciencia protesta
Noticias relacionadas
El Puente Colgante vuelve a brillar.  En el marco de la llegada del Fuego Suramericano a Santa Fe, el municipio reinauguró la iluminación ornamental del Puente Ingeniero Marcial Candioti, uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad.

Fin de semana largo: Santa Fe recibió más de 91.000 visitantes y movilizó casi $13.000 millones

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

La Esmeralda se renueva

Millonaria licitación para renovar el ingreso y el perímetro de La Esmeralda

Fin de semana largo en la ciudad de Santa Fe

Fin de semana largo: más de 91.000 visitantes dejaron casi $13.000 millones en Santa Fe

Lo último

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los regala al mundo: en el Conicet Santa Fe hablan de una catástrofe

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los "regala al mundo": en el Conicet Santa Fe hablan de una "catástrofe"

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

Último Momento
Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los regala al mundo: en el Conicet Santa Fe hablan de una catástrofe

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los "regala al mundo": en el Conicet Santa Fe hablan de una "catástrofe"

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

Ovación
La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor