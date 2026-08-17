La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

A pesar de las condiciones climáticas, el fuego Suramericano recorrió ambas localidades del departamento La Capital. Este martes llegará a Esperanza.

La antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por la provincia. Primero pasó por Santo Tomé y luego llegó a Recreo. Debido a las condiciones climáticas, las actividades previstas del Tour Suramericano no pudieron desarrollarse, aunque vecinas y vecinos se acercaron para recibir el Fuego Suramericano y conocer de cerca el símbolo de los Juegos.

En Santo Tomé, la Antorcha estuvo presente en la Dirección de Deportes, donde quienes se acercaron pudieron fotografiarse junto al símbolo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego, el recorrido continuó por Recreo, donde estuvo presente Naila “Peca” Zaninetti, futbolista santafesina y embajadora de los Juegos.

Este martes, la Antorcha llega a Esperanza

El recorrido continuará este martes 18 de agosto en Esperanza, donde la Antorcha estará disponible para que vecinos y visitantes puedan acercarse y participar de las actividades.

La jornada se desarrollará de 14 a 18, en avenida Rafaela y Berutti, y contará con la presencia de los embajadores Juan Ignacio Alarcón y Facundo Benítez.

Rafaela se prepara para recibir el Fuego Suramericano

El miércoles 19 de agosto, en tanto, la Antorcha llegará a Rafaela, donde también se realizará el encendido del reloj de cuenta regresiva hacia el inicio de los Juegos.

La jornada tendrá además un momento especial para el deporte provincial con la inauguración del Invencible Velódromo Rafaela, infraestructura que será sede de las competencias de ciclismo de pista durante Santa Fe 2026 y que formará parte del legado de los Juegos.

El espíritu de los Juegos recorre Santa Fe

El recorrido de la Antorcha busca acercar los Juegos Suramericanos a distintas comunidades de la provincia y generar espacios de encuentro en torno al gran evento deportivo.

La invitación es para toda la comunidad santafesina a sumarse a las próximas paradas y acompañar el recorrido del Fuego Suramericano, que continúa encendiendo la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026.