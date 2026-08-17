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All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

All boys venció 1-0 a Nueva Chicago con un cabezazo de Alejo Tabares y celebró un triunfo especial ante su clásico rival en un duelo cargado de tensión.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 18:40hs
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All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

All Boys se adueñó del clásico frente a Nueva Chicago con un triunfo por 1-0 en Floresta. El equipo dirigido por Fabián Nardozza fue superior durante buena parte del encuentro, encontró la diferencia mediante una pelota parada y luego resistió los intentos del Torito. El festejo final coronó una jornada especial para el conjunto local ante su histórico rival.

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Una pelota parada marcó la diferencia

El Albo salió decidido a imponer condiciones y durante la primera mitad consiguió controlar el desarrollo. La intensidad, la presión y el dominio territorial le permitieron jugar buena parte del período en campo rival y generar las mejores aproximaciones.

La apertura llegó a los 12 minutos y nació de una jugada preparada. Nicolás Barrientos ejecutó un córner con precisión hacia el área y Alejo Tabares apareció para conectar de cabeza y superar la resistencia de Luciano Jachfe.

El 1-0 premió el mejor comienzo del conjunto de Floresta y obligó a Chicago a cambiar su postura. El Torito intentó reaccionar, aunque le costó encontrar espacios frente a un rival que se mostró ordenado.

En el segundo tiempo, All Boys tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. Ulises Delgado quedó en una posición favorable debajo del arco, pero no logró aprovecharla y el resultado

All Boys Nueva Chicago
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