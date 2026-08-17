Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

La zona de Los Polígonos acumuló el mayor volumen de agua este lunes, con un pico de intensidad antes de las 13. El CIM-FICH prevé que la inestabilidad se mantenga hasta el jueves con marcado descenso térmico y ráfagas del sector sur.

17 de agosto 2026 · 21:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

José Busiemi

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

La ciudad de Santa Fe atravesó este lunes 17 de agosto una jornada signada por la inestabilidad, lluvias de variada intensidad y la llegada de una masa de aire frío. De acuerdo a las estaciones meteorológicas del Municipio, hasta las 18 el mayor volumen acumulado se registró en el norte capitalino, con 16 milímetros en la zona de Los Polígonos.

En el mismo punto se midió la mayor intensidad de lluvia de la jornada, alcanzando un régimen de 27 mm/h a las 12:50. Asimismo, las ráfagas de viento del sector sur rozaron los 37 km/h en el CIC Facundo Zuviría durante la tarde, consolidando la rotación del viento y el posterior descenso de la temperatura.

LEER MÁS: El agua cubrió los campos en Santa Fe y obliga a los productores a trasladar el ganado

"Las condiciones inestables continuarán durante los próximos días, con tendencia al descenso gradual de las temperaturas y reducida amplitud térmica", indicaron por su parte desde el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM-FICH/UNL).

Cómo continuará el tiempo en la capital santafesina

El reporte del CIM-FICH anticipa un escenario con precipitaciones intermitentes, viento sur y marcas térmicas invernales durante las próximas 72 horas:

Martes 18 de agosto: cielo cubierto a parcialmente nublado. Condiciones relativamente estables, aunque no se descartan lluvias de variada intensidad o eventos puntuales de mayor volumen. Temperatura en paulatino descenso, con poca amplitud térmica y vientos moderados a regulares del sector sur (variando al sureste y suroeste).

Miércoles 19 de agosto: cielo cubierto. Condiciones estables pero con probabilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la tarde y la noche. Continuará el descenso térmico gradual, con vientos leves a moderados del sur/sureste. Mínima estimada de 8 °C y máxima de 11 °C.

Jueves 20 de agosto: cielo nublado con mejorías hacia la tarde o noche. Durante la primera mitad del día persistirá la posibilidad de precipitaciones. Vientos del sur y suroeste con ráfagas fuertes. Mínima proyectada en 9 °C y máxima en 14 °C.

Datos de lluvia del lunes 17 de agosto de 2026, hasta las 18

• Los Polígonos: 16,00 mm

• Centro: 5,50 mm

• D. Alto Verde: 10,00 mm

Se registró intensidad máxima de 27,00 mm/h, en Los Polígonos, a las 12:50 h.

Ráfaga de viento máximo de 36,6 Km/h de dirección Sur (S), en CIC F. Zuviría, a las 16:40 h.

lluvias Santa Fe tiempo dato
Noticias relacionadas
La provincia se sumó a la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026 para tomar medidas de prevención junto a otros gobiernos

Lluvias, crecidas e inundaciones: por qué Santa Fe está entre las provincias más expuestas ante el fenómeno de El Niño

Santa Fe se prepara para las lluvias: el municipio recuperó bombas de gran caudal y blindó el sistema contra el vandalismo

Santa Fe se prepara para las lluvias: el municipio recuperó bombas de gran caudal y blindó el sistema contra el vandalismo

santa fe tendra varios dias frios y nublados: cuando llegan las lluvias y cuanto marcara el termometro

Santa Fe tendrá varios días fríos y nublados: cuándo llegan las lluvias y cuánto marcará el termómetro

Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto, advirtió un especialista.

"Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto", advirtió un especialista

Lo último

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Último Momento
Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los regala al mundo: en el Conicet Santa Fe hablan de una catástrofe

Formar a un investigador cuesta hasta USD200.000 y el Estado los "regala al mundo": en el Conicet Santa Fe hablan de una "catástrofe"

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

Ovación
La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor