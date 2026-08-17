La zona de Los Polígonos acumuló el mayor volumen de agua este lunes, con un pico de intensidad antes de las 13. El CIM-FICH prevé que la inestabilidad se mantenga hasta el jueves con marcado descenso térmico y ráfagas del sector sur.

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

La ciudad de Santa Fe atravesó este lunes 17 de agosto una jornada signada por la inestabilidad, lluvias de variada intensidad y la llegada de una masa de aire frío. De acuerdo a las estaciones meteorológicas del Municipio, hasta las 18 el mayor volumen acumulado se registró en el norte capitalino, con 16 milímetros en la zona de Los Polígonos.

En el mismo punto se midió la mayor intensidad de lluvia de la jornada, alcanzando un régimen de 27 mm/h a las 12:50. Asimismo, las ráfagas de viento del sector sur rozaron los 37 km/h en el CIC Facundo Zuviría durante la tarde, consolidando la rotación del viento y el posterior descenso de la temperatura.

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"Las condiciones inestables continuarán durante los próximos días, con tendencia al descenso gradual de las temperaturas y reducida amplitud térmica", indicaron por su parte desde el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM-FICH/UNL).

Cómo continuará el tiempo en la capital santafesina

El reporte del CIM-FICH anticipa un escenario con precipitaciones intermitentes, viento sur y marcas térmicas invernales durante las próximas 72 horas:

Martes 18 de agosto: cielo cubierto a parcialmente nublado. Condiciones relativamente estables, aunque no se descartan lluvias de variada intensidad o eventos puntuales de mayor volumen. Temperatura en paulatino descenso, con poca amplitud térmica y vientos moderados a regulares del sector sur (variando al sureste y suroeste).

Miércoles 19 de agosto: cielo cubierto. Condiciones estables pero con probabilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la tarde y la noche. Continuará el descenso térmico gradual, con vientos leves a moderados del sur/sureste. Mínima estimada de 8 °C y máxima de 11 °C.

Jueves 20 de agosto: cielo nublado con mejorías hacia la tarde o noche. Durante la primera mitad del día persistirá la posibilidad de precipitaciones. Vientos del sur y suroeste con ráfagas fuertes. Mínima proyectada en 9 °C y máxima en 14 °C.

Datos de lluvia del lunes 17 de agosto de 2026, hasta las 18

• Los Polígonos: 16,00 mm

• Centro: 5,50 mm

• D. Alto Verde: 10,00 mm

Se registró intensidad máxima de 27,00 mm/h, en Los Polígonos, a las 12:50 h.

Ráfaga de viento máximo de 36,6 Km/h de dirección Sur (S), en CIC F. Zuviría, a las 16:40 h.