Pese al despliegue de maquinarias que dejó el predio de Gorostiaga y Doctor Zavalla en perfectas condiciones, vecinos denuncian que camiones de empresas y particulares arrojaron escombros y bolsas de gran tamaño la misma noche del operativo. Presentaron un petitorio con 40 firmas exigiendo cámaras y vigilancia.

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

A solo horas de haberse completado una limpieza intensiva por parte de la Municipalidad de Santa Fe, el histórico basural ubicado en la intersección de Gorostiaga y Doctor Zavalla, en el corazón de barrio Los Hornos, volvió a quedar cubierto de residuos.

Vecinos de la zona constataron la rápida reaparición de bolsas domiciliarias, neumáticos, escombros de gran porte, ramas y bolsones de obra.

Según explicaron integrantes de la vecinal a UNO Santa Fe, las tareas de despeje demandaron dos jornadas de trabajo y transformaron temporalmente el entorno. Sin embargo, la descarga clandestina se reanudó casi de inmediato.

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"Este basural se limpió durante dos días y quedó perfecto. A las horas, en la tarde-noche del último día de limpieza, ya vino un camión y tiró basura. Es una cosa increíble, de no creer. Esos bolsones de arena y pedazos de hormigón que traen las empresas no los tira el vecino de a pie, eso está a la vista", indicaron los vecinos denunciantes de barrio Los Hornos.

Reclamo formal y pedidos de control para evitar volcados ilegales

Frente a una problemática estructural que afecta la salubridad del barrio desde hace años, frentistas del sector presentaron una nota ante la Municipalidad acompañada por la firma de 40 residentes directamente afectados por la quema y acumulación de desechos.

Los denunciantes recalcaron que el esfuerzo operativo del municipio resulta inútil sin una estrategia permanente de fiscalización e intimidación a quienes utilizan el espacio público como depósito ilegal de residuos.

"Faltan carteles, otra cámara y más vigilancia. La Municipalidad tendría que poner inspectores fijos acá durante un tiempo y la descarga se terminaría, hasta que la gente se acostumbre a no venir más", concluyeron los referentes barriales.