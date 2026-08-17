Proponen crear palomares ecológicos para controlar la población de aves en Santa Fe y otras grandes ciudades

La iniciativa surgió desde la ciudad de Santa Fe y es impulsada por Aves en Problemas Santa Fe, que plantea un sistema basado en palomares ecológicos, sustitución de huevos y alimento anticonceptivo. La propuesta cobra relevancia mientras otras ciudades, como Rafaela, avanzan con dispositivos láser para ahuyentar a las aves.

Palomares ecológicos: proponen un sistema para controlar la población de aves en Santa Fe sin métodos letales.

La ciudad de Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo controlar la presencia y reproducción de palomas en los espacios urbanos. Desde Aves en Problemas Santa Fe impulsan una alternativa que, según sostienen, permitiría abordar la problemática sin recurrir a métodos letales: la creación de palomares ecológicos .

La iniciativa propone transformar los actuales espacios de concentración de aves en lugares especialmente acondicionados, con controles sanitarios y reproductivos que permitan mantener una población estable y reducir los inconvenientes que genera su presencia en distintos sectores de la ciudad.

Palomares ecológicos: una alternativa para las ciudades

La propuesta surge en Santa Fe mientras otras ciudades de la provincia también buscan alternativas frente a la presencia de aves en sus áreas urbanas. En Rafaela, por ejemplo, el municipio implementó un Plan de Mitigación de Aves que incluye el uso de ecoláseres para ahuyentar a palomas, estorninos y otras especies de los árboles del microcentro.

Desde Aves en Problemas Santa Fe consideran que el abordaje debe ser más amplio y que el uso de dispositivos para espantar a las aves no alcanza por sí solo para resolver el problema.

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Yamila Giama, integrante de la organización, sostuvo que todavía hay mucho por hacer para encontrar una solución integral. “Nosotros consideramos que hay mucho más todavía por hacer para poder solucionar el problema, no solamente del palomar, sino a nivel de toda la ciudad”, explicó.

Jose Busiemi

En ese sentido, planteó avanzar con un modelo que ya se utiliza en otros países y que, según indicó, cuenta con resultados positivos en materia de control poblacional.

“Proponemos transformar el lugar en un palomar ecológico con todos los controles necesarios para mantener una población estable del ave en un ámbito limpio y sano. Nosotros lo que proponemos es lo que se aplica en otros países, que está comprobado científicamente que tiene muy buenos resultados: la creación de palomares ecológicos”, señaló Giama.

Un sistema basado en el control de la reproducción

La propuesta contempla combinar distintas herramientas para evitar un crecimiento descontrolado de la población de palomas. Entre ellas se encuentran la sustitución de huevos y la utilización de alimento balanceado anticonceptivo, además del seguimiento de las poblaciones.

“Seguir con el tema de la sustitución de huevos y la aplicación de alimento balanceado anticonceptivo. Todo esto en conjunto es lo que realmente funcionaría para poder llegar a un control poblacional donde se mantenga una población de palomas estable que no genere problemas al resto de los ciudadanos”, explicó Giama en Telefe Santa Fe.

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El objetivo es intervenir sobre la reproducción para reducir progresivamente la cantidad de ejemplares, sin necesidad de recurrir a métodos de eliminación.

La propuesta frente al uso de ecoláseres

El debate también alcanza al sistema implementado recientemente en Rafaela, donde el municipio comenzó a utilizar un ecoláser que proyecta un haz de luz verde sobre los árboles del microcentro para modificar el comportamiento de las aves y alejarlas de esos sectores.

Luisa Gómez Eletti explicó que desde Aves en Problemas Santa Fe mantuvieron conversaciones con empresas que comercializan estos dispositivos y diferenció su utilización en ámbitos rurales y urbanos.

“Hemos hablado con varias empresas, compañías que venden los láseres para ahuyentar las aves. A nivel agrícola los láseres están funcionando porque es una cosa que se hace momentáneamente: espantás a las aves y las aves están bien”, señaló.

Jose Busiemi

Sin embargo, cuestionó su eficacia como solución permanente en las ciudades. “El problema es en zonas urbanas, donde los láseres son dispositivos fijos y van barriendo un edificio, una edificación, y el ave en ese momento se irá porque ve como una especie de gusano verde que se mueve”, explicó.

Para la organización, el desplazamiento de las aves de un sector hacia otro no necesariamente resuelve el problema poblacional.

“No es tan costoso”

Gómez Eletti también defendió la viabilidad económica de los palomares ecológicos y sostuvo que su implementación podría resultar menos costosa que afrontar permanentemente las consecuencias de la concentración de aves.

“No es tan costoso. Más costoso es tener que limpiar fachadas y edificios que están en restauración, que están sucios por el tema de los excrementos de las palomas y lo que considera la gente que es una plaga, cosa que es una falacia”, afirmó.

En ese sentido, la propuesta apunta a combinar la gestión de la población de aves con el mantenimiento de los espacios públicos y privados.

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Un reclamo que lleva años en Santa Fe

Gómez Eletti recordó que la organización mantiene desde hace años conversaciones con autoridades municipales de Santa Fe por la situación de los espacios donde se concentran las palomas. “Nos hemos reunido varias veces con la Municipalidad, y resulta que ya desde antes de la pandemia se empezó a hablar del tema”, relató.

Según explicó, después de la pandemia y tras los problemas registrados en el Palomar, se realizó una reestructuración del espacio y se incorporaron profesionales y personal para mejorar las condiciones.

“Cuando hubo el desastre del palomar, que fue prácticamente pospandemia, se habló con todo el grupo que había entonces en la Municipalidad, y se hizo una reestructuración clave del palomar, y se empezó a poner un veterinario y personas que venían a hacer la limpieza acá”, recordó.

Jose Busiemi

La dirigente reconoció que esas medidas permitieron mejorar sustancialmente la situación, aunque sostuvo que el mantenimiento requiere continuidad.

“Esto ha ido mejorando sustancialmente, pero a través de que cada vez que veíamos que decaía el palomar se insistía en que se volviera a actuar y a limpiar. Pero la Municipalidad dice que no hay dinero”, afirmó.

Una propuesta que busca una solución integral

Desde Aves en Problemas Santa Fe plantean que el control de las palomas debe formar parte de una estrategia integral que incluya palomares ecológicos, seguimiento veterinario, control reproductivo, sustitución de huevos, alimentación específica y limpieza periódica.

El objetivo, según explican, es lograr una población estable que permita reducir los inconvenientes asociados a la concentración de aves y, al mismo tiempo, evitar prácticas que impliquen su eliminación.

La propuesta santafesina abre así un debate sobre las distintas estrategias posibles para gestionar la convivencia entre las aves y las ciudades: desde los sistemas de disuasión, como los ecoláseres, hasta modelos de control poblacional que buscan intervenir directamente sobre la reproducción.