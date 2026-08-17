Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

Independiente superó 3-1 al Granate, cortó una racha de tres caídas y trepó al tercer lugar de la Zona A con nueve puntos.

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura. El Rojo dejó atrás una serie de tres derrotas consecutivas, recuperó confianza y encontró un triunfo clave en el debut de Carlos Matheu como entrenador interino. Rodrigo Rey fue determinante para sostener la ventaja cuando Lanús más insistía en el complemento final.

El partido tuvo un comienzo intenso, con los dos equipos buscando lastimar y generando aproximaciones. Lanús consiguió imponer condiciones durante varios pasajes de la primera mitad y obligó a trabajar a Rodrigo Rey, quien respondió cada vez que fue exigido.

Cuando el Granate parecía estar más cerca, Independiente encontró el camino hacia el gol. A los 36 minutos, Santiago Montiel envió un centro preciso y Lautaro Millán apareció para conectar un potente remate de sobrepique que venció a Nahuel Losada.

El conjunto de Avellaneda consiguió así irse al descanso en ventaja y con una diferencia que terminó siendo importante para afrontar el segundo tiempo.

El comienzo del complemento volvió a favorecer al Rojo. Una falla muy importante en la salida de Lanús dejó a Millán con el arco a disposición y el mediocampista no perdonó. Con tranquilidad, aprovechó el regalo y puso el 2-0.

Lanús reaccionó, pero Rey sostuvo al Rojo

El Granate no tardó en responder y consiguió descontar. Ramiro Carrera encontró a Allan Wlk con un pase hacia atrás y el delantero paraguayo definió con precisión para establecer el 2-1.

A partir de allí, Lanús se lanzó decididamente en búsqueda del empate. El equipo local generó varias aproximaciones y convirtió a Rey en uno de los grandes responsables de que Independiente pudiera mantener la ventaja.

El arquero tuvo una actuación determinante en un momento en el que el Rojo sufría los ataques del conjunto de Mauricio Pellegrino. Sus intervenciones le permitieron al equipo sostenerse hasta encontrar el espacio para liquidar el encuentro.

La definición llegó en el tiempo agregado. Después de una buena combinación colectiva, Maximiliano Gutiérrez apareció dentro del área sin marca y resolvió ante Losada para establecer el 3-1 definitivo.

El triunfo le permitió a Independiente alcanzar los nueve puntos y ubicarse tercero en la Zona A, detrás de Instituto y Vélez. Además, significó cortar la seguidilla de tres derrotas que había terminado con el ciclo de Gustavo Quinteros y darle aire al equipo en el inicio de la etapa encabezada interinamente por Matheu.

Lanús, en cambio, quedó con seis unidades y fuera de los puestos de clasificación. En la próxima jornada, Independiente recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que el Granate volverá a jugar en casa frente a Argentinos Juniors.