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Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

Leonardo Madelón finalizó su vínculo contractual y negocia con la dirigencia de Unión una renovación que aparece encaminada. Su cuarto ciclo, en números y datos.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 12:06hs
Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

Prensa Unión
Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

@SerieRdeLP

La continuidad de Leonardo Madelón al frente de Unión parece estar cada vez más cerca de concretarse. Si bien el entrenador había manifestado tras las eliminaciones ante Belgrano, en cuartos de final del Apertura, e Independiente, en Copa Argentina, que necesitaba tiempo para "enfriar la cabeza" y resolver cuestiones personales, las conversaciones con la dirigencia avanzaron y todo indica que el cuarto ciclo del DT tendría un nuevo capítulo.

LEER MÁS: Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

La evaluación de su trabajo excede ampliamente el cierre de la primera parte de 2026. Madelón tomó un equipo golpeado, con problemas deportivos e institucionales, y logró devolverlo a la competitividad.

Un regreso para apagar incendios en Unión

Cuando volvió a Unión a mediados de 2025, el panorama era complejo. El equipo ocupaba los últimos puestos de su zona en el Apertura, estaba comprometido en la tabla general y todavía mantenía aspiraciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina.

Su primera misión fue estabilizar a un plantel que había perdido confianza. Y lo consiguió.

En el Torneo Clausura 2025, Unión protagonizó una notable recuperación que lo llevó a finalizar segundo detrás de Boca. Además, dejó atrás cualquier preocupación relacionada con la permanencia, uno de los grandes objetivos cuando asumió.

En paralelo, sostuvo la competitividad en los otros frentes. En la Sudamericana peleó hasta el final, aunque las derrotas como local ante Palestino y Mushuc Runa terminaron condenando sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, cerró su participación con un valioso empate ante Cruzeiro en Brasil.

Las grandes campañas en Copa Argentina

Uno de los puntos más destacados de esta etapa fue el rendimiento en Copa Argentina. En 2025, Unión eliminó por penales a Rosario Central, que había sido el mejor equipo de la fase regular del Apertura, y luego protagonizó una serie memorable frente a River, donde cayó también desde los doce pasos tras competir de igual a igual.

Leonardo Madelón

Ya en 2026, el equipo volvió a superar la primera instancia al vencer a Agropecuario por 2-0, aunque más tarde quedó eliminado frente a Independiente en Rosario.

Más allá del desenlace, el rendimiento copero volvió a mostrar un equipo competitivo frente a rivales de jerarquía.

Un 2026 con altibajos y clasificación asegurada

La primera parte de la temporada 2026 mostró un Unión irregular, aunque siempre protagonista.

El equipo consiguió clasificarse a los playoffs del Apertura, eliminó en Mendoza a Independiente Rivadavia, que había sido el mejor equipo de la fase regular, pero luego cayó en Córdoba ante Belgrano por 2-0. Un dato no menor: el Pirata terminó consagrándose campeón del certamen.

En el balance general del año, Madelón dirigió 20 partidos:

7 victorias

6 empates

7 derrotas

27 puntos sobre 60 posibles

Efectividad: 45%

Los números del ciclo, competencia por competencia

Torneo Clausura 2025

Partidos: 16

Ganados: 6

Empatados: 6

Perdidos: 4

Goles a favor: 16

Goles en contra: 11

Efectividad: 50%

Playoffs Clausura 2025

Partidos: 1

Ganados: 0

Empatados: 0

Perdidos: 1

Goles a favor: 1

Goles en contra: 2

Efectividad: 0%

Copa Argentina 2025

Partidos: 2

Ganados: 1

Empatados: 0

Perdidos: 1

Goles a favor: 6

Goles en contra: 5

Efectividad: 50%

Copa Sudamericana 2025

Partidos: 3

Ganados: 0

Empatados: 1

Perdidos: 2

Goles a favor: 1

Goles en contra: 3

Efectividad: 11,1%

Torneo Apertura 2026

Partidos: 16

Ganados: 5

Empatados: 6

Perdidos: 5

Goles a favor: 24

Goles en contra: 19

Efectividad: 43,7%

Playoffs Apertura 2026

Partidos: 2

Ganados: 1

Empatados: 0

Perdidos: 1

Goles a favor: 2

Goles en contra: 3

Efectividad: 50%

Copa Argentina 2026

Partidos: 2

Ganados: 1

Empatados: 0

Perdidos: 1

Goles a favor: 2

Goles en contra: 2

Efectividad: 50%

Un balance positivo y una renovación encaminada

Más allá de las recientes eliminaciones, la evaluación interna sobre el trabajo de Madelón es favorable. El entrenador devolvió estabilidad deportiva, clasificó al equipo a instancias decisivas en dos torneos consecutivos y volvió a posicionar a Unión como un rival competitivo.

LEER MÁS: La agrupación Encuentro Unionista se muestra activa y convocante

Por eso, mientras el plantel disfruta de sus vacaciones y espera el inicio de la pretemporada previsto para el 15 de junio, todo indica que la historia entre Madelón y Unión está lejos de terminar. El cuarto ciclo parece encaminarse hacia una nueva etapa, con el desafío de dar el salto que todavía le falta para pelear por un título.

Unión Madelón Apertura
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