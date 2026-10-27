Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

El gremio mercantil cerró una suba del 5,7% para el último trimestre del año, distribuida en tres cuotas. El acuerdo beneficia a 1,2 millones de trabajadores y mantiene una suma fija de $120.000. Cómo quedarán los salarios con la nueva paritaria.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó este martes un nuevo aumento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026 , acompañado por un bono extraordinario de $50.000 que se pagará en dos cuotas. La actualización beneficiará a unos 1,2 millones de empleados mercantiles de todo el país , incluidos los trabajadores del sector comercial de Rosario y la provincia de Santa Fe.

El entendimiento fue alcanzado por el sindicato que conduce Armando Cavalieri y las principales cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La nueva paritaria establece tres incrementos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. A esas subas se suma una asignación extraordinaria de $50.000 para todas las categorías del convenio colectivo 130/75, que será abonada en dos pagos de $25.000 junto con los salarios de octubre y noviembre.

Además, se mantendrá durante el trimestre la suma fija no remunerativa de $120.000 que los trabajadores ya percibían por acuerdos anteriores. Ese importe comenzará a incorporarse gradualmente a los salarios básicos a partir de diciembre.

El acuerdo replica la estructura de la negociación de julio, cuando el gremio también obtuvo una actualización del 5,7% distribuida en tres meses y un bono de $50.000.

Cómo se pagará el nuevo aumento a los empleados de comercio

El incremento salarial se aplicará de manera escalonada durante los últimos tres meses del año. El primer tramo del 1,9% corresponde a octubre y se reflejará en los haberes que se cobran durante los primeros días de noviembre.

El segundo aumento, también del 1,9%, se liquidará con los salarios de noviembre, mientras que el último porcentaje idéntico corresponderá a diciembre.

Por su parte, el bono extraordinario de $50.000 se dividirá en dos cuotas iguales: la primera de $25.000 se pagará con el sueldo de octubre y la segunda, por el mismo importe, con el de noviembre. La asignación alcanzará a los trabajadores de todas las categorías comprendidas en el acuerdo.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000. Este componente, establecido en paritarias anteriores, seguirá formando parte de los ingresos de los empleados mercantiles.

Sin embargo, su integración al salario básico será progresiva. A partir de diciembre de 2026 comenzará a incorporarse en seis cuotas mensuales de $20.000, un proceso que se completará en mayo de 2027.

Las sumas no remunerativas tienen un tratamiento diferente del salario básico para determinados aportes, contribuciones y conceptos laborales, por lo que es importante distinguirlas al momento de analizar los recibos de sueldo.

Cuánto cobra un empleado de comercio con el nuevo acuerdo

Antes de la actualización anunciada este martes, la escala salarial de los empleados de comercio correspondiente a septiembre establecía un ingreso inicial conformado de $1.303.900 para la categoría Maestranza A, la más baja del convenio.

Ese importe se componía de un básico de $1.183.900 y la suma fija no remunerativa de $120.000. Se trataba de valores para trabajadores de jornada completa, sin computar antigüedad, presentismo ni otros adicionales.

Con el nuevo acuerdo, a esa base de referencia debe aplicarse el incremento del 1,9% correspondiente a octubre y añadir los $25.000 de la primera cuota del bono extraordinario.

De todos modos, el nuevo sueldo inicial definitivo deberá establecerse a partir de las escalas actualizadas del acuerdo, ya que los $1.303.900 corresponden a la liquidación anterior y no incluyen la nueva suba.

El convenio también contempla adicionales por antigüedad, equivalentes al 1% por año trabajado, y presentismo, que representa aproximadamente un 8,33%, además de los conceptos específicos que correspondan según la categoría y las tareas desempeñadas.

Cavalieri defendió el acuerdo en medio de las dificultades del comercio

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó el entendimiento alcanzado con las cámaras empresariales y reconoció las dificultades que atraviesa la actividad comercial.

"Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", sostuvo el dirigente sindical.

Cavalieri, de 90 años, conduce desde hace cuatro décadas el gremio mercantil, cuya negociación salarial suele servir como referencia para otras actividades económicas.

El sindicalista también hizo referencia a las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía.

"Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país", afirmó. Infobae+1

En septiembre pasado, Cavalieri consiguió su undécimo mandato consecutivo al frente de la seccional Capital del Sindicato de Empleados de Comercio, luego de que un fallo judicial excluyera a la lista opositora de la competencia electoral.