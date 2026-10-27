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Santo Tomé: comerciantes y vecinales marcharán para exigir medidas contra los robos y el vandalismo

La movilización será este jueves 29 de octubre, a las 19, desde las Cinco Esquinas hasta la intersección de las avenidas 7 de Marzo y Maciá. La convocatoria busca visibilizar la preocupación por los hechos delictivos y reclamar mayor seguridad.

27 de octubre 2026 · 19:21hs
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Movilización convocada. Comerciantes y vecinos de Santo Tomé marchan el jueves 29 de octubre para reclamar mayor seguridad.

Movilización convocada. Comerciantes y vecinos de Santo Tomé marchan el jueves 29 de octubre para reclamar mayor seguridad.

El Centro Comercial de Santo Tomé, junto con vecinales e instituciones de la ciudad, convoca a una movilización para reclamar mayor seguridad ante los reiterados hechos delictivos registrados en la localidad. La manifestación se realizará este jueves 29 de octubre, a partir de las 19, bajo la consigna: “Basta de robos, de vandalismo y de vivir con miedo”.

La marcha partirá desde las Cinco Esquinas

La concentración tendrá lugar en las Cinco Esquinas y desde allí los participantes marcharán por la avenida 7 de Marzo hasta llegar a la intersección con calle Maciá.

La convocatoria se produce pocos días después de que el Centro Comercial e Industrial de Santo Tomé expresara públicamente su preocupación por la inseguridad y reclamara medidas concretas para prevenir nuevos delitos.

Un reclamo por mayor seguridad en la ciudad

A través de la convocatoria, los organizadores buscan reunir a comerciantes, vecinos e instituciones para hacer visible el reclamo y exigir respuestas ante una problemática que genera preocupación en distintos sectores de la ciudad.

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“Seguridad para todos; basta de vandalismo; basta de robos; basta de vivir presos, basta de tener miedo”, expresaron en el mensaje difundido para invitar a la comunidad a participar.

Bajo el lema “Santo Tomé dice basta. Por una ciudad más segura”, los convocantes esperan que la movilización permita amplificar el pedido de mayor prevención y seguridad para los vecinos y comerciantes.

La invitación es abierta a la comunidad, con el objetivo de que el reclamo tenga una amplia participación y llegue a las autoridades correspondientes.

Santo Tomé Comerciantes Vecinales medidas robos
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