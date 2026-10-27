Santa Fe: el monitoreo del 911 permitió intervenir en tres hechos delictivos durante la madrugada

A través de las cámaras de videovigilancia y el trabajo coordinado con los móviles policiales, se realizaron tres procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, cinco hombres fueron trasladados a dependencias policiales y se recuperaron elementos sustraídos.

El trabajo del Centro de Monitoreo de la Central de Emergencias 911 , en coordinación con efectivos policiales de la Unidad Regional I, permitió intervenir en tres hechos registrados durante la madrugada de este martes 27 de octubre en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

El primero de los procedimientos se desarrolló en inmediaciones de San Jerónimo y Juan de Garay, donde un operador del sistema de videovigilancia detectó a dos hombres en actitud sospechosa. A través de las cámaras observó que uno de ellos comenzó a manipular los caños y cables de un equipo de aire acondicionado instalado en un comercio.

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Móviles policiales

Ante esta situación, se dio aviso a los móviles policiales y efectivos de la Brigada Motorizada lograron aprehender a uno de los involucrados, mientras que el segundo fue localizado y demorado en inmediaciones de 1.º de Mayo y Juan de Garay.

En una segunda intervención, una operadora del 911 observó a través de las cámaras cómo dos hombres sustraían una planta con su maceta del frente de una vivienda, en la zona de avenida Aristóbulo del Valle y Ayacucho. La información fue transmitida inmediatamente a los efectivos policiales, quienes lograron localizar a ambos sospechosos y recuperar el elemento sustraído.

Por último, en avenida López y Planes al 4500, la Central de Emergencias recibió una alerta por el robo de una escalera de una vivienda. A partir de esta información, los operadores del sistema de videovigilancia colaboraron con el seguimiento del procedimiento y la coordinación de los móviles policiales.

Como resultado, los efectivos localizaron a un hombre en inmediaciones de Colodrero y López y Planes y recuperaron la escalera sustraída.

En total, los tres procedimientos permitieron el traslado de cinco hombres a dependencias policiales y la recuperación de los elementos sustraídos, poniendo de relieve la articulación entre el sistema de videovigilancia del 911 y el personal policial desplegado en las calles de la ciudad.