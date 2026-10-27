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Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Ignacio Golobisky sostuvo que el monto pendiente por Marcelo Estigarribia de parte de Unión podría aproximarse al millón de dólares con los intereses.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 19:07hs
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Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: Es muchísima plata

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión suma un nuevo foco de preocupación en el plano económico. Atlético Tucumán inició acciones para reclamar la deuda que mantiene el club rojiblanco por la transferencia de Marcelo Estigarribia, delantero que llegó a Santa Fe en 2025 y cuyo pase quedó en el centro de una disputa entre ambas instituciones.

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La situación fue expuesta por el vicepresidente del Decano, Ignacio Golobisky, durante una entrevista en el programa Atlético Primero Siempre. El dirigente describió las dificultades financieras que atraviesa el club tucumano y señaló los compromisos impagos de otras entidades como uno de los factores que complican sus cuentas.

Al referirse específicamente a Unión, sostuvo que el club santafesino dejó de cumplir con el acuerdo de pago y que, después de un período inicial de conversaciones, interrumpió las respuestas. Según la estimación de Golobisky, la deuda, incluidos los intereses, podría acercarse al millón de dólares.

El pase de Estigarribia y un acuerdo que se habría incumplido de Unión

Golobisky recordó que la transferencia se resolvió entre enero y febrero de 2025. Según explicó, la salida del delantero también estuvo relacionada con una situación familiar, ya que el futbolista quería estar más cerca de su hijo.

En cuanto a las condiciones económicas, indicó que Unión se había comprometido a pagar una suma en dólares y entregó cheques para cubrir el resto de la operación. Sin embargo, aseguró que, después de un primer desembolso, comenzaron los inconvenientes con los instrumentos de pago.

«Nos pagaron una primera parte que en general se usa para pagar los impuestos, o sea que te queda muy poco, y después comenzaron a fallar, a rebotar los cheques», afirmó el vicepresidente de Atlético Tucumán.

El dirigente también cuestionó la falta de continuidad en las conversaciones entre las partes. Según su relato, hubo una etapa de diálogo cuando aparecieron los primeros incumplimientos, pero luego dejaron de recibir respuestas de la conducción rojiblanca.

«La diferencia es que nosotros no apagamos los teléfonos», expresó Golobisky, al explicar por qué la institución tucumana decidió avanzar con los reclamos formales.

Atlético Tucumán busca cobrar por dos vías desde Unión

El vicepresidente del Decano confirmó que el club puso en marcha un procedimiento para intentar recuperar el dinero pendiente. Por un lado, avanzan con la ejecución de los cheques y, por otro, recurrieron a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

Golobisky aclaró que una eventual inhibición no se produce de manera automática, sino que requiere un proceso similar al judicial. «Estamos en un proceso ejecutando los cheques por un lado y, por otro lado, en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA», explicó.

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La cifra mencionada por el dirigente constituye uno de los puntos más relevantes del reclamo. «Es mucha plata, es muchísima plata; te diría que es un número, viendo los intereses y todo eso, que podría estar acercándose al millón de dólares de deuda», manifestó.

El monto corresponde a la estimación expresada por Golobisky, quien no detalló en la entrevista el capital original adeudado ni la composición precisa de los intereses.

Unión Atlético Tucumán Estigarribia
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