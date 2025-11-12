Uno Santa Fe | Economía | canasta básica

La canasta básica se encareció 3,1% en octubre y una familia necesitó $1.213.799 para no ser pobre

La suba se ubicó por encima de la inflación general, que fue de 2,3% en el mismo mes. A nivel interanual, el aumento fue de 23%.

12 de noviembre 2025 · 18:18hs
La canasta básica total (CBT) registró un incremento de 3

La canasta básica total (CBT) registró un incremento de 3,1% en octubre

La canasta básica total (CBT) registró un incremento de 3,1% en octubre, por lo que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.213.799 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La suba se ubicó por encima de la inflación general, que fue de 2,3% en el mismo mes.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), en base a la cual se fija la línea de indigencia, tuvo el mismo nivel aumento, por lo que una familia tipo necesitó $544.304 para poder cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

LEER MÁS: La inflación de octubre fue de 2,3% y alcanzó el nivel más alto de los últimos seis meses

image

A nivel interanual, la CBT aumentó un 23% y la CBA un 25,2%, mientras que durante los primeros 10 meses del año las subas acumuladas fueron de 18,5% y 21,1%, respectivamente.

Cuánto se necesitó en octubre para no ser pobre

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Indec, los valores de la canasta básica total fueron los siguientes:

Para un adulto: $392.815;

Para una familia de 3 integrantes: $966.325;

Familia de 4 integrantes: $1.213.799;

Familia de 5 integrantes: $1.276.649.

En cuanto a la canasta básica alimentaria, los montos se distribuyeron de la siguiente manera:

Para un adulto: $176.150;

Para una familia de 3 integrantes: $433.330;

Familia de 4 integrantes: $544.304;

Familia de 5 integrantes: $572.488.

Caída de los salarios

Los salarios registrados, que incluyen los privados y los públicos, aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre y perdieron frente a la inflación de ese mes (2,1%), según lo que publicó también este miércoles el Indec.

En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año, luego de que en agosto registrara un incremento del 0,5%.

image

Durante septiembre, el índice de salarios, que incluye a los informales, aumentó un 2,2% mensual y 46% interanual, superando al IPC en ambos casos. El indicador acumuló una suba de 30,4% con respecto a diciembre de 2024.

El crecimiento mensual de este índice se explicó por subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.

canasta básica octubre familia

Lo último

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Último Momento
Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la despedida en redes del ex Presidente

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la despedida en redes del ex Presidente

Ovación
La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Temporelli: El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Temporelli sobre la herencia recibida: Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando

Temporelli sobre la herencia recibida: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.