Santa Fe ya está en modo Juegos Suramericanos 2026

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recibió a la comitiva de Odesur con vistas a los próximos Juegos Suramericanos de septiembre próximo

A 185 días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026 , autoridades de la Organización Deportiva Suramericana recorrieron los predios deportivos y mantuvieron un encuentro de trabajo con el intendente en la Estación Belgrano de Santa Fe para ultimar detalles operativos.

La ciudad de Santa Fe se prepara para ser protagonista de la máxima cita deportiva de la región: los Juegos Suramericanos que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. En este contexto, este martes el intendente Juan Pablo Poletti recibió a una comitiva de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) que arribó a la capital provincial para vivir una intensa jornada de supervisión técnica junto a funcionarios municipales y provinciales.

La actividad comenzó con una recorrida por los puntos clave de infraestructura que albergarán las competencias. Las autoridades visitaron el Centro de Tiro Deportivo en Recreo (Ex Liceo Militar), que contará con tecnología de vanguardia y capacidad para 450 espectadores. Luego, se trasladaron a la Villa Deportiva en barrio Esmeralda Este, donde se ejecutan 346 viviendas para los atletas, y finalizaron el circuito en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el nuevo microestadio multipropósito en el sur de la ciudad.

Tras la recorrida, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó una reunión de trabajo en la Estación Belgrano, donde se discutieron los planes operativos y la articulación entre las sedes de Rosario, Rafaela y Santa Fe.

Comitiva juegos Odesur La comitiva se reunió en la estación Belgrano y luego recorrió las obras que se están haciendo en la ciudad.

Durante el encuentro, el mandatario local destacó la ambición de la capital provincial por resaltarse en cuanto a la organización: “Queremos ser la mejor sede de la provincia; eso nos va a dejar la vara muy alta como ciudad y nos va a permitir llegar con los tiempos. Sin la articulación de todas las áreas provinciales en la infraestructura, esto no sería posible”. Asimismo, subrayó el impacto social del evento: “Es un desafío que asumimos para que el santafesino se haga parte de los Juegos y lo empiece a vivir desde ahora”.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, enfatizó el legado que dejará la competencia: “La infraestructura que va a quedar en Santa Fe la va a posicionar como la capital del deporte de la República Argentina. El avance es significativo, pero no hay que descuidarse en la operatividad”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguimiento de Odesur, Miguel Ángel Mujica, elogió el modelo de alojamiento: “Es un éxito que la provincia pueda albergar a los deportistas en una villa y no en un hotel. Además, es parte de la transformación social, porque estos departamentos luego serán traspasados a gente que lo necesita”.