Venció la moratoria previsional y no habrá prórroga: qué opciones tienen quienes no alcanzaron los 30 años de aportes

Este domingo venció la moratoria previsional y tal como anunció el Gobierno no habrá prórroga. Es decir que quienes no tengan los 30 años de aportes –unas 500 mil personas– no podrán jubilarse y contarán desde ahora con una sola alternativa.