El vínculo de los chicos con las pantallas: ¿se puede hablar de adicción?

“Mis papás creen que no socializo, no entienden que me paso toda la tarde jugando en la compu... ¡pero chateando con mis amigos!”, dice uno de los adolescentes consultados por Chicos.net para un informe sobre las percepciones en torno al uso de las tecnologías. “Niños, niñas y adolescentes conectados 24/7, ¿podemos hablar de adicción?” es el nombre del estudio del observatorio de Chicos.net, que sugiere hablar de uso excesivo y no de adicción para describir la relación de los chicos y chicas con los celulares y las computadoras, y brinda herramientas para charlar en familia y lograr un equilibrio entre los entornos digitales y presenciales, como pautar el tiempo de pantallas sin prohibirlas.