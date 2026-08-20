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El Concejo autorizó la creación de un cinerario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

La ordenanza habilita al Arzobispado a instrumentar un cinerario común y público y un columbario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. La iniciativa responde a una demanda de familias y vecinos y no implicará gastos para el Municipio.

20 de agosto 2026 · 17:00hs
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El Concejo autorizó la creación de un cinerario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

El Concejo autorizó la creación de un cinerario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza de autoría de la concejala Silvina Cian que autoriza al Arzobispado de Santa Fe a instrumentar el funcionamiento de un cinerario común y público y un columbario dentro del predio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

La iniciativa busca ofrecer a las familias de la zona un espacio cercano, digno y respetuoso para el depósito y reposo de las cenizas de sus seres queridos.

“Esta iniciativa busca dar respuesta a una necesidad concreta de muchas familias, ofreciendo un espacio de cercanía, digno y respetuoso para acompañar los momentos de duelo y preservar la memoria de quienes ya no están”, señaló Cian.

Cómo funcionará

La propuesta contempla el cumplimiento de toda la normativa municipal vigente en materia urbanística, edilicia, ambiental y de salubridad e higiene. A su vez, el Municipio tendrá a su cargo la fiscalización y el control del correcto funcionamiento de las instalaciones.

La construcción, adecuación y mantenimiento del cinerario y el columbario estarán a cargo del Arzobispado y/o de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. De esta manera, la iniciativa podrá concretarse sin generar erogaciones para el Municipio.

Los antecedentes en la ciudad

La iniciativa toma como antecedente otras autorizaciones otorgadas por el Concejo Municipal para la instalación de cinerarios en distintas parroquias de Santa Fe.

Entre ellas se encuentran las parroquias San Pedro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de barrio El Pozo, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora del Tránsito.

“Estas experiencias han demostrado un funcionamiento ordenado y un valor social para las familias, brindando una alternativa adecuada y respetuosa para la disposición final de los restos”, concluyó Cian.

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