Mastantuono fue presentado en Fiorentina y aseguró que su llegada a Italia "no es una revancha"

Mastantuono habló sobre su salida del Real Madrid, explicó por qué eligió a la Viola y destacó el cariño recibido desde su llegada.

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Fiorentina y dejó en claro que encara esta etapa en Italia como una oportunidad para recuperar su mejor versión. El argentino habló sobre su reciente paso por Real Madrid, explicó los motivos de su elección y destacó el recibimiento que tuvo en la ciudad desde su llegada al club.

Durante la conferencia de prensa, el delantero surgido de River fue consultado por su experiencia en el conjunto español, donde atravesó una temporada complicada antes de cambiar de aire y llegar a Fiorentina.

Mastantuono evitó dramatizar su paso por el equipo madrileño y consideró que las dificultades también forman parte del crecimiento de un futbolista. “En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos; no fue un año fácil”, expresó.

El argentino sostuvo que esa experiencia le permitió aprender y entender que siempre existe margen para mejorar. Ahora, con un nuevo desafío por delante, buscará recuperar el nivel que anteriormente le permitió ser convocado a la Selección argentina y despertar el interés del Real Madrid.

Consultado sobre si su llegada a Italia podía interpretarse como una revancha, fue contundente. “No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”, afirmó.

También explicó que las conversaciones con el club español relacionadas con su salida fueron cordiales y amistosas, sin revelar conflictos entre las partes.

La Fiorentina lo convenció con un proyecto deportivo

Mastantuono contó que recibió distintas propuestas antes de decidir continuar su carrera en Italia, pero aseguró que el proyecto presentado por Fiorentina fue determinante para elegir al conjunto de Florencia.

“El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo”, explicó el futbolista, quien consideró que también era importante incorporarse a un equipo con la historia de la institución italiana.

Antes de tomar la decisión, el argentino consultó a varios futbolistas de la Selección que tuvieron pasos por Fiorentina. Según relató, las referencias que recibió sobre el club y la ciudad fueron muy positivas y terminaron de convencerlo.

“Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, contó.

El delantero también destacó la importancia histórica de la Fiorentina y se mostró ilusionado con formar parte de una institución reconocida dentro del fútbol italiano.

El cariño de los hinchas y la referencia de Batistuta

Durante sus primeros días en Italia, Mastantuono también pudo sentir de cerca el cariño de los hinchas de la Fiorentina. El argentino aseguró que el recibimiento que tuvo desde su llegada fue muy especial y que esa conexión con la gente le generó una sensación familiar.

“Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”, expresó el delantero, quien rápidamente comenzó a sentir el apoyo de los simpatizantes de la Viola.

La relación con la hinchada también representa un aspecto importante para Mastantuono en este nuevo desafío. El futbolista buscará responder a ese respaldo dentro de la cancha y convertirse en una pieza importante para el equipo italiano.

Además, su llegada a un club con una fuerte tradición argentina lo llevó inevitablemente a hablar de Gabriel Batistuta, uno de los máximos ídolos de la historia de Fiorentina.

“Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”, destacó el argentino al referirse al histórico delantero, que dejó una huella imborrable durante su paso por el conjunto de Florencia.

Ahora, Mastantuono tendrá la misión de escribir su propia historia con la camiseta violeta, lejos de las comparaciones y con el objetivo de recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.