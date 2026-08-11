Cruces por el Seom en Candioti Sur: el bloque del PJ en el Concejo le respondió al Municipio y cuestionó que sus proyectos "duermen en un cajón"

Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel salieron al cruce de las declaraciones de Sebastián Mastropaolo, quien había pedido a los vecinos de Candioti Sur canalizar sus reclamos a través del Concejo. Los ediles del PJ aseguraron que se opusieron al nuevo esquema, presentaron siete proyectos y reclamaron que sean tratados en las comisiones.

Proyectos sin tratar: Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel afirmaron que sus siete proyectos para modificar el sistema duermen en comisiones.

El conflicto por el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en barrio Candioti Sur sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones del secretario de Gobierno, Movilidad y Seguridad Urbana, Sebastián Mastropaolo, quien defendió la continuidad del sistema y sostuvo que los vecinos que pretendan modificaciones deben recurrir al Concejo Municipal.

La respuesta llegó desde el bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ). Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel cuestionaron al funcionario y reivindicaron el trabajo legislativo realizado desde el inicio de la discusión por las modificaciones del estacionamiento medido.

Fernández sostuvo que Mastropaolo debería tener una actitud diferente frente al reclamo vecinal y apuntó contra el esquema implementado por el Ejecutivo municipal.

“El secretario Sebastián Mastropaolo debería ser más respetuoso del reclamo de los vecinos y del trabajo que realizamos los concejales que desde el principio nos opusimos a este nuevo esquema de saqueo al bolsillo de los santafesinos”, afirmó el edil.

El reclamo de Candioti Sur y la respuesta del PJ

Los vecinos de Candioti Sur vienen reclamando modificaciones al funcionamiento del Seom, con especial énfasis en la situación de los frentistas que viven sobre las cuadras alcanzadas por el estacionamiento medido.

La protesta incluyó la presentación de notas y más de 200 firmas, además de reuniones y una campaña de cartelería en distintos sectores del barrio. Entre los principales pedidos aparece la posibilidad de eximir del pago a los residentes que deben estacionar frente a sus domicilios.

Ante este escenario, Fernández aseguró que el bloque del PJ ya había fijado una postura contraria a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. “Junto a Jorgelina Mudallel nos opusimos a las reformas planteadas votando en contra y, además, presentamos siete proyectos que buscan defender, sobre todo, a frentistas y personas con discapacidad”, señaló en su cuenta de X.

1)El Secretario @SebaMastropaolo debería ser más respetuoso del reclamo de los vecinos y del trabajo que realizamos los concejales que desde el principio nos opusimos a este nuevo esquema de saqueo al bolsillo de los santafesinos. https://t.co/HgDtygGzvh — Jorge Andrés Fernández (@jorfernandez_ok) August 11, 2026

Según el concejal, esas iniciativas todavía no fueron tratadas por el cuerpo legislativo municipal. “Proyectos que aún duermen en las Comisiones del Honorable Concejo Municipal”, cuestionó Fernández.

LEER MÁS: El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: "Es la administración del espacio público", sostuvo Mastropaolo

“El secretario debería hablar con los concejales de su bancada”

Las declaraciones del funcionario municipal, quien había planteado que los vecinos deben hablar con los concejales para discutir eventuales modificaciones a la ordenanza, también generaron una respuesta directa.

Fernández consideró que Mastropaolo debería comenzar por dialogar con los ediles que integran el oficialismo y facilitar el tratamiento de las propuestas que ya fueron presentadas. “Es el Secretario quien debería hablar con los concejales de su bancada para que permitan el tratamiento de los proyectos que presentamos, porque escuchamos a los vecinos”, sostuvo.

Y agregó: “Vecinos que reclaman, una parte de la oposición escucha y, como siempre, el municipio echa culpas”.

De esta manera, el concejal planteó que el reclamo de Candioti Sur no representa una discusión que recién comienza, sino que existe una serie de iniciativas legislativas que buscan modificar o atenuar los efectos del actual esquema de estacionamiento medido.

Mudallel: “Nosotros nos opusimos al SEOM”

Jorgelina Mudallel también respondió a Mastropaolo a través de sus redes sociales y cuestionó que el Ejecutivo derive hacia el Concejo la responsabilidad de resolver el conflicto.

“Que Sebastián Mastropaolo charle con los concejales de su propio espacio”, sostuvo la concejala del PJ en su cuenta de X.

Mudallel recordó además que su bloque se pronunció en contra de las modificaciones implementadas y que impulsó distintas alternativas para revisar el funcionamiento del sistema.

“Nosotros nos opusimos al SEOM, hemos pedido informes y presentado propuestas para su mejora”, afirmó.

La concejala Jorgelina Mudallel gentileza

En ese sentido, apuntó contra la falta de tratamiento de las iniciativas presentadas por la oposición. “Como no somos parte de la escribanía de calle Salta duermen en un cajón”, expresó Mudallel, en una crítica directa al funcionamiento legislativo y al oficialismo municipal.

LEER MÁS: Polémica por el Seom en Candioti Sur: los frentistas exigen exenciones y desde el Concejo pidieron revisar un sistema que "cuesta casi $10.000 una mañana"

El Municipio defiende el sistema y apunta al Concejo

El contrapunto se produce luego de que Mastropaolo defendiera públicamente el funcionamiento del SEOM y asegurara que la actual gestión no incorporó nuevas cuadras respecto del esquema establecido por la normativa anterior.

El funcionario sostuvo que el sistema tiene como objetivo administrar el espacio público, mejorar la rotación de vehículos y ordenar el estacionamiento en sectores de alta demanda.

También afirmó que los frentistas mantienen beneficios para estacionar en las zonas alcanzadas por el SEOM, aunque deben cumplir determinados requisitos administrativos y respetar la rotación de los vehículos.

Frente al reclamo de Candioti Sur, Mastropaolo sostuvo que cualquier modificación de fondo debe discutirse en el Concejo, al tratarse de cuestiones contempladas por una ordenanza municipal.

Una discusión que vuelve al Concejo

El cruce entre el Ejecutivo y los concejales del PJ vuelve a poner el foco en el Concejo Municipal, donde permanecen pendientes de tratamiento distintas iniciativas vinculadas al funcionamiento del SEOM.

Mientras el Municipio sostiene que el sistema cumple con el objetivo de ordenar el estacionamiento y mejorar la rotación, los vecinos de Candioti Sur reclaman que se contemplen las características residenciales del barrio y que se revisen las condiciones para los frentistas.

Desde el PJ, en tanto, Fernández y Mudallel aseguran que la oposición ya presentó propuestas concretas y que ahora el oficialismo debe habilitar su discusión en las comisiones.

Así, el conflicto por el estacionamiento medido suma un nuevo capítulo: mientras el Ejecutivo pide que los reclamos sean canalizados institucionalmente a través del Concejo, desde el PJ responden que ya llevaron allí las demandas y que las iniciativas permanecen sin tratamiento.