Unión pidió adelantar su partido ante Instituto por el Torneo Diego Barisone

La dirigencia de Unión solicitó jugar el sábado 5 de septiembre en el 15 de Abril para facilitar la organización de un torneo infantil.

Unión inició gestiones para modificar la fecha de su próximo compromiso ante Instituto por la séptima jornada de la Liga Profesional. La dirigencia santafesina pidió disputar el encuentro el sábado 5 de septiembre, en el 15 de Abril, debido a la realización del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Diego Barisone, que reunirá a cientos de equipos y miles de chicos en las instalaciones del club durante ese fin de semana.

Un torneo infantil que movilizará a miles de personas

La décima edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Diego Barisone se desarrollará entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre y tendrá como sede las instalaciones de Unión. El certamen se convirtió en una tradición para la institución santafesina y volverá a reunir delegaciones de distintos puntos del país y del exterior.

La competencia contará con más de 200 equipos provenientes de diferentes provincias argentinas y de países vecinos como Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela. Los participantes tendrán entre 7 y 12 años y compartirán actividades deportivas durante varios días.

La magnitud del evento representa un importante desafío para la organización. Se estima que más de 3.000 futbolistas formarán parte del torneo, acompañados por cuerpos técnicos, familiares y delegaciones que llegarán a Santa Fe para participar de una de las principales competencias infantiles organizadas por la institución.

Por este motivo, los predios del club tendrán una actividad intensa durante todo el fin de semana. La presencia simultánea de tantas delegaciones requerirá una planificación especial y una importante cantidad de recursos humanos y logísticos.

Unión busca facilitar la logística de la institución

Ante este escenario, la comisión directiva de Unión inició gestiones formales para solicitar que el partido frente a Instituto se dispute el sábado 5 de septiembre, en lugar del domingo como estaba previsto inicialmente.

La intención de la dirigencia es liberar parte de la agenda institucional durante el domingo y permitir que el club pueda concentrar sus esfuerzos en la organización y el cierre del torneo infantil.

El pedido también contempla las necesidades del plantel profesional. Al jugar el sábado en el 15 de Abril, la delegación tendría mayor margen para organizar el regreso a Santa Fe y evitar que el viaje coincida con las actividades principales de la jornada final del campeonato Diego Barisone.

La solicitud surgió, entonces, por una cuestión estrictamente organizativa y deportiva, ya que el club deberá atender de manera simultánea los compromisos de su equipo profesional y un evento que involucra a miles de jóvenes futbolistas.

La respuesta oficial definirá el cronograma

Unión espera ahora la respuesta de las autoridades del fútbol argentino para conocer si el pedido podrá concretarse. La decisión será importante para terminar de diagramar la logística del fin de semana y coordinar las actividades del plantel profesional.