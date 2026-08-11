El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: "Es la administración del espacio público", sostuvo Mastropaolo

El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, sostuvo que la actual gestión no amplió el área del estacionamiento medido y afirmó que el sistema busca mejorar la rotación de vehículos. Los vecinos reclaman una eximición para los frentistas y cuestionan el costo y la aplicación del Seom en un sector que consideran residencial.

Seom en Candioti Sur: el Municipio defiende la continuidad del sistema de estacionamiento medido, argumentando optimización y rotación vehicular.

Seom en Candioti Sur: el Municipio defiende la continuidad del sistema de estacionamiento medido, argumentando optimización y rotación vehicular.

El reclamo de los vecinos de barrio Candioti Sur contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) sumó una nueva respuesta del Ejecutivo santafesino. Mientras la Vecinal insiste con el pedido de eximición para los frentistas y reclama una revisión del esquema, desde la Municipalidad defendieron el funcionamiento del sistema y señalaron que cualquier modificación de la normativa debe ser discutida en el Concejo Municipal .

El secretario de Gobierno, Movilidad y Seguridad Urbana, Sebastián Mastropaolo , aseguró que el actual gobierno no incorporó nuevas cuadras al área de estacionamiento medido y recordó que el Seom está respaldado por una ordenanza que tiene más de una década.

“Los vecinos del barrio Candioti Sur, sino con todos los vecinos que hoy tienen Seom incorporado, volvemos a recordar que esto es una ordenanza que tiene más de 12 años. Nosotros no incorporamos un metro cuadrado de lo que ya estaba establecido por la vieja ordenanza del Seom”, explicó Mastropaolo.

Según el funcionario, la intervención de la actual gestión estuvo orientada a actualizar y optimizar el sistema, con el objetivo de mejorar la rotación de los vehículos y administrar el espacio público en las zonas de mayor demanda.

“Lo que hicimos fue optimizar un servicio y hoy es brindar igualdad en todo lo que es el estacionamiento medido. Es la administración del espacio público”, sostuvo.

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Los vecinos reclaman una excepción para los frentistas

El conflicto en Candioti Sur viene acumulando distintas instancias de reclamo desde junio. La Vecinal Candioti Sur presentó el 30 de junio una nota ante la Municipalidad acompañada por más de 200 firmas para solicitar que los residentes de las cuadras alcanzadas por el Seom queden exentos del pago o que se introduzcan modificaciones que contemplen las características particulares del barrio.

El presidente de la Vecinal, Matías Galíndez, cuestionó que el sistema se aplique en un sector predominantemente residencial y sostuvo que los vecinos sin cochera deben afrontar un costo elevado para estacionar frente a sus propios domicilios.

Además, los vecinos denunciaron que el expediente presentado ante el Municipio no había tenido una respuesta formal y reclamaron una reunión con las autoridades.

Como forma de visibilizar el planteo, comenzaron a colocar carteles en distintos sectores del barrio, en una protesta que definieron como pacífica y que busca mantener el reclamo en las calles.

Mastropaolo: “Los vecinos tienen que hablar con los concejales”

Frente al pedido de modificación del esquema, Mastropaolo sostuvo que el camino institucional para avanzar con cambios es el Concejo Municipal, dado que el funcionamiento del Seom está establecido por ordenanza.

“Si los vecinos de Barrio Candioti Sur tienen algo para decir, también tienen que hablar con los concejales para que discutan la ordenanza, que es la que está estableciendo el lugar a donde se va a poner el estacionamiento”, indicó.

De esta manera, el Ejecutivo municipal marcó que una eventual modificación estructural del sistema no puede resolverse únicamente desde la administración municipal, sino que requiere una discusión legislativa.

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No obstante, el funcionario dejó abierta la posibilidad de evaluar medidas diferenciadas para determinados barrios y horarios, especialmente en sectores donde la actividad comercial no sea permanente.

“No quiere decir que no tengamos una política para ciertos barrios que podemos y entendemos que no tienen una actividad comercial permanente, tomar algún tipo de atribución para horarios de la tarde o decisiones que obviamente va a tomar nuestro intendente Juan Pablo Poletti en una mesa de este tipo”, explicó.

La Municipalidad asegura que el estacionamiento está “totalmente tomado”

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender la continuidad del Seom en Candioti Sur está relacionado con el nivel de ocupación de las dársenas.

Mastropaolo afirmó que el estacionamiento medido registra una demanda permanente y que el Municipio cuenta con información en tiempo real sobre la utilización de los espacios. “En cualquier zona de Barrio Candioti Sur, como en toda la ciudad, no hay un solo estacionamiento libre. La verdad que la demanda y el uso hoy, es más, ayer a la tarde estuve recorriendo la zona, está totalmente tomado el estacionamiento medido”, señaló.

El secretario explicó que cada dársena se encuentra geoposicionada y que el sistema permite conocer su nivel de ocupación. “Nosotros lo vemos por sistema, tenemos geoposicionado cada una de las dársenas y vemos la ocupación, y la ocupación es permanente”, afirmó.

Para el Municipio, ese nivel de utilización demuestra que el sistema continúa cumpliendo con el objetivo de generar rotación y evitar que los vehículos permanezcan estacionados durante largos períodos.

“La utilidad hoy se está consumiendo, se está aprovechando, se está trabajando fuertemente, y hemos bajado la rotación de los vehículos, o sea, el tiempo que está estacionado el vehículo, con lo cual vemos eficiente todavía el sistema”, sostuvo Mastropaolo.

El derecho de los frentistas y las condiciones para utilizarlo

Otro de los puntos centrales de la discusión es la situación de quienes viven sobre las cuadras donde funciona el estacionamiento medido.

Mastropaolo aseguró que los frentistas mantienen el derecho de utilizar el beneficio y que esa condición no fue eliminada con la actualización del sistema. “Los frentistas tienen el derecho y lo utilizan hoy”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que ese beneficio no significa que un vehículo pueda permanecer estacionado frente a una vivienda durante toda la jornada. “Si cada uno quiere que su auto estacione frente a su puerta 24 horas va a ser difícil porque tenemos un sistema de administración de espacio público”, explicó.

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En ese sentido, planteó que el derecho de los residentes debe convivir con la necesidad de estacionamiento del resto de quienes circulan por la ciudad. “El frentista tiene su derecho, el frentista tiene la posibilidad, sobre todo en Barrio Candioti, de utilizar ese derecho. Y luego obviamente va a tener que rotar el vehículo porque toda la ciudad necesita estacionar”, sostuvo.

Además, señaló que para acceder al beneficio deben cumplirse determinados requisitos administrativos, entre ellos tener regularizada la situación de multas y completar las condiciones establecidas para obtener la franquicia.

“Es un sistema que viene desde el sistema anterior, no es nada nuevo y no se cambió nada. Se mantuvieron todos los derechos”, remarcó.

Un sistema actualizado para casi 300.000 vehículos

Desde el Municipio también defendieron la actualización del Seom a partir de la necesidad de mejorar la movilidad en las zonas céntricas y de mayor concentración de vehículos.

Mastropaolo señaló que la ciudad recibe casi 300.000 vehículos que ingresan y circulan permanentemente por una zona limitada, por lo que consideró necesario reducir los tiempos de permanencia.

“Se modificó el sistema, el sistema hoy se actualizó porque estaba muy desactualizado el precio anterior. Y lo que buscamos nosotros es que este número de casi 300.000 vehículos que ingresan y que permanentemente están en rotación en una zona que es muy limitada, necesitamos mejorar la rotación”, explicó.

José Busiemi

Y sintetizó el objetivo de la actualización en tres conceptos: “La búsqueda fue la rotación, la búsqueda fue la eficiencia, la búsqueda fue tener un sistema intuitivo”.

El funcionario también destacó que el esquema permite realizar los pagos mediante herramientas digitales y facilitar el estacionamiento a quienes llegan a la capital provincial por trámites, actividades comerciales o turismo.

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A dónde van los fondos que recauda el Seom

Otro de los cuestionamientos que aparecen en el debate público está relacionado con el destino de los recursos que genera el estacionamiento medido.

Mastropaolo defendió la utilización del dinero a través del Fondo de Movilidad y aseguró que parte de esos recursos se destinan a distintas obras y programas vinculados con la movilidad urbana.

“Los semáforos inteligentes vienen de lo que genera el Seom, las sendas peatonales vienen de lo que genera el SEOM, las ciclovías y todo el sistema de bicis públicas viene sustentado por el fondo de movilidad que promueve el Seom”, afirmó.

El secretario pidió, además, analizar la política de estacionamiento desde una perspectiva integral y contemplando las necesidades del conjunto de la ciudad.

“Hay que tratar de mirar el contexto de toda la ciudad, ver cómo crece, ser equitativo con todo el resto de la ciudad. Porque si un barrio protesta y nosotros no somos justos con el resto de la ciudad, la verdad que sería inequitativo”, sostuvo.

Un conflicto que sigue abierto

El reclamo de Candioti Sur, de esta manera, mantiene dos posiciones contrapuestas. Los vecinos sostienen que el Seom genera dificultades para quienes viven en un barrio residencial, especialmente por el costo de estacionar y la falta de una respuesta concreta al pedido de eximición para los frentistas.

Del otro lado, el Municipio sostiene que no incorporó nuevas cuadras al sistema, defiende la utilidad del estacionamiento medido y afirma que los frentistas conservan sus beneficios.

Mientras la Vecinal continúa con la campaña de cartelería y reclama una instancia de diálogo con el Ejecutivo, Mastropaolo planteó que cualquier modificación de la ordenanza debe canalizarse a través de los concejales. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de analizar medidas específicas para determinados sectores y horarios.

Así, el Seom vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre movilidad, uso del espacio público y costo de vivir en los barrios céntricos de Santa Fe, con un reclamo vecinal que todavía espera una respuesta definitiva.