El estremecedor relato del abuelo del niño asesinado en San Justo: "Parecía que estaba poseída y decía que mi nietito hablaba como un demonio"

Juan Aguirre, abuelo de Isan Aguirre Mendoza, aseguró que nunca vio situaciones de maltrato hacia el niño y defendió a la madre, que permanece detenida. Relató cómo encontró a su nieto junto a ella y describió el comportamiento que observó en ese momento. La necropsia determinó que el menor murió por una asfixia mecánica provocada, aunque todavía restan estudios complementarios.

La investigación por la muerte violenta de Isan Aguirre Mendoza, el niño de seis años encontrado sin vida en una vivienda de la ciudad de San Justo , continúa bajo la conducción del Ministerio Público de la Acusación. Mientras la Justicia avanza con peritajes y testimonios para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda, el abuelo paterno del menor, Juan Aguirre , habló públicamente y pidió evitar especulaciones sobre el caso.

El hombre relató las horas previas al hecho, explicó cómo llegó a la vivienda después de no obtener respuestas de su nuera y contó qué encontró al ingresar. Además, sostuvo que nunca observó situaciones de violencia o maltrato hacia Isan y defendió el vínculo que existía entre el niño y su madre.

“Nada, nada hacía presagiar que podía pasar esto. Hasta el último momento, esa noche ellos estuvieron ahí en mi casa compartiendo con nosotros. Tomamos mate, después fueron a comer y después se vinieron. Ellos vinieron alegres. No sabemos lo que pasó”, relató.

El momento en que encontró a su nieto

Según explicó Aguirre, durante el día comenzó a preocuparse porque la mujer no respondía los mensajes ni las llamadas. “Yo le mandé mensaje, la llamaba a ella y nada, no me contestaban. Entonces vino mi señora, le golpeaba y no contestaba ninguno de los dos. Vine, me preocupé, empujé la puerta y la pude abrir. Y bueno, me encontré con eso”, contó.

El abuelo describió la escena como un momento que la familia jamás hubiera imaginado atravesar. “Me encontré con ese cuadro. Es un cuadro que no se lo deseamos a nadie”, sostuvo.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes de San Justo. La intervención policial se produjo luego de un llamado al 911 y, posteriormente, se desplegaron distintas medidas investigativas.

La madre del niño permanece detenida mientras la Fiscalía reúne elementos para determinar su eventual responsabilidad.

“Jamás nosotros vimos maltrato”

Uno de los principales puntos de las declaraciones del abuelo estuvo relacionado con la relación entre Isan y su madre. Aguirre fue categórico al asegurar que nunca había observado episodios de violencia.

“No hay nada que indique un maltrato o una violencia de parte de ella. Jamás nosotros vimos maltrato de ella ni de ningún integrante de la familia. Es más, ella era como nuestra hija”, afirmó.

En ese sentido, describió el vínculo cotidiano entre la mujer y el niño. “Ella era como una mamá más, una criatura más con él. Eran como hermanitos, jugaban todo el tiempo. Él era todo para ella como para nosotros”, manifestó.

También rechazó las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y pidió respeto para ambas familias. “Nos duele las cosas que estamos viendo por ahí en Facebook. Gente, sin saber nada, ni siquiera conocerla, capaz ni conocernos nosotros. Mucha gente habla porque habla, porque puede escribir un mensajito en Facebook y escribe cualquier pavada”, cuestionó.

Y agregó: “Por favor, yo les pido que se pongan en nuestro lugar, en las dos familias”.

El comportamiento de la madre

Aguirre también se refirió a lo que observó en la mujer cuando ingresó a la vivienda. Según su relato, durante ese momento tuvo un comportamiento que le resultó completamente extraño. “Cuando yo la vi, le hablaba y le decía: ‘¿Qué hiciste, Rocío?’. Y ella no era ella, era otra persona, parecía”, relató.

El abuelo contó que la mujer manifestaba no saber qué había ocurrido. “Ella decía que no era ella, que no sabía lo que pasó. No sabía nada, era otra persona en el cuerpo de ella”, señaló.

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Aguirre utilizó una expresión para describir lo que percibió durante ese momento: “Ella como que estaba poseída. No sé. Ella decía que mi nietito hablaba con una voz como un demonio. No podíamos entender lo que nos decía, no sabíamos lo que nos estaba diciendo”.

Sin embargo, remarcó que la mujer tenía al niño en brazos. “Ella lo tenía abrazado en la cama, como normal sería. Lo tenía abrazado en la cama”, sostuvo.

El abuelo también negó que hubiera antecedentes de consumo de drogas por parte de la mujer. “Ella no consumía droga, no fumaba, no nada. Nunca, nunca, nunca la vimos con nada raro”, afirmó.

“Yo no lo permitiría jamás”

En otro tramo de la entrevista, Aguirre insistió en que, si hubiera advertido alguna situación de maltrato hacia su nieto, habría intervenido. “Yo no voy a salir a defender si sé que una persona está maltratando a mi nieto. Yo no lo permitiría jamás”, aseguró.

Y expresó el fuerte vínculo afectivo que tenía con Isan: “Yo no permitiría jamás que lo maltraten a él. Jamás. Prefiero que me maten a mí antes de hacerle algo a él o a alguno de mis hijos”.

También sostuvo que los vecinos pueden dar cuenta de la relación cotidiana que existía entre la familia y el niño. “Le pueden preguntar a cualquier vecino a ver si alguna vez vieron un maltrato, porque eso jamás”, afirmó.

Qué pasó dentro de la vivienda

Consultado sobre la posibilidad de que hubiera intervenido una tercera persona, el abuelo evitó realizar afirmaciones y sostuvo que desconoce qué ocurrió realmente.

“Para mí fue algo que pasó en el estado en que ellos se encontraban. Algo pasó ahí, pero entre ellos nomás. No puedo decir que haya habido otra persona porque no sé. Yo no sé lo que pasó realmente”, explicó.

Aguirre remarcó que la familia también busca conocer qué sucedió durante los minutos previos a la muerte del niño. “Nada indicaba que podía pasar algo así y, si hubiésemos visto algo, no lo hubiésemos permitido”, sostuvo.

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La investigación y el resultado de la necropsia

La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Fiscalía de San Justo y colaboración de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe.

Tras el hallazgo del cuerpo, se realizaron peritajes criminalísticos en la vivienda, se buscaron testimonios entre vecinos y se relevaron cámaras de videovigilancia de la zona. También fueron secuestrados dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

En las últimas horas, UNO Santa Fe conoció además el resultado de la necropsia practicada al cuerpo de Isan. Los médicos forenses determinaron que el niño murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada, por lo que se trata de una muerte violenta. De todos modos, todavía restan estudios complementarios bioquímicos y anatomopatológicos para completar las conclusiones médico-forenses.

Otro elemento incorporado a la investigación es el hallazgo de cabellos en las manos del niño, que es analizado por los investigadores como un posible indicio de resistencia durante el episodio.

La madre del menor continúa privada de su libertad y la Fiscalía avanza con la recopilación de pruebas, entre ellas pericias sobre dispositivos electrónicos y nuevas declaraciones testimoniales. La audiencia imputativa deberá determinar, con base en los elementos reunidos, la eventual atribución penal que corresponda.

“Yo no puedo caer todavía”

En medio del dolor, el abuelo cerró su testimonio hablando del vínculo que la familia tenía con Isan. “Nosotros, con el amor que le teníamos a él, era todo para nosotros”, expresó.

Y, conmovido, concluyó: “Yo no puedo caer todavía”.