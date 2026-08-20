Delfino vuelve a dirigir a Colón como visitante desde su regreso al club

Colón afrontará su primer partido como visitante desde el regreso de Iván Delfino, quien buscará mejorar sus antecedentes y sostener el buen presente.

Colón tendrá este sábado un nuevo desafío cuando visite a San Miguel, en un partido que marcará el primer encuentro fuera de Santa Fe desde el regreso de Iván Delfino al banco sabalero. El entrenador intentará mejorar los números que dejó durante su primer ciclo como visitante, pese a que consiguió dos victorias de local desde su vuelta al club.

Un regreso con buenos resultados como visitante

La segunda etapa de Delfino al frente de Colón comenzó con señales positivas en cuanto a resultados. El entrenador logró conseguir dos triunfos como local durante las primeras fechas desde su regreso, un dato que le permite afrontar el próximo compromiso con cierta confianza.

Sin embargo, el objetivo para el cuerpo técnico pasa por mucho más que sumar puntos. Delfino busca que el equipo pueda mostrar una evolución desde lo futbolístico y encontrar una identidad que le permita sostener los resultados durante el campeonato.

El duelo ante San Miguel será una prueba importante en ese sentido. El Sabalero deberá afrontar nuevamente un partido fuera de casa y tendrá la posibilidad de demostrar si los buenos resultados obtenidos en sus primeras salidas pueden transformarse en una tendencia.

Para Delfino, además, será un encuentro particular porque representará su primera presentación como visitante desde su regreso al club en este nuevo ciclo. La intención será comenzar a cambiar una estadística que no fue favorable durante su primera etapa.

Los números que Delfino dejó en su primer ciclo

La estadística del primer paso de Delfino por Colón marca una de las cuentas pendientes que el entrenador tendrá en esta nueva etapa. En sus 13 partidos como visitante, el técnico consiguió apenas tres triunfos, empató cuatro encuentros y sufrió seis derrotas. Esos resultados representaron un 33% de efectividad, una cifra que quedó lejos de lo esperado y que ahora aparece como uno de los aspectos que buscará modificar.

El objetivo será que esos triunfos no sean hechos aislados y que Colón pueda convertirse en un equipo más confiable cuando tenga que jugar lejos de su estadio.

San Miguel será el primer examen del nuevo ciclo

El encuentro frente a San Miguel tendrá una particularidad para Delfino: será su primera presentación como visitante desde que volvió a hacerse cargo del plantel profesional.

El entrenador tendrá la posibilidad de poner a prueba el funcionamiento de un equipo donde deberá demostrar que puede sostener ese rendimiento y conseguir una nueva actuación positiva.

Para Colón, sumar en condición de visitante también será importante en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional. Cada punto puede resultar determinante en una competencia donde el margen de error es reducido.

Delfino buscará, además, que el crecimiento en los resultados esté acompañado por una evolución desde lo futbolístico y pretende que el equipo encuentre una identidad y pueda sostenerla partido tras partido.

Una cuenta pendiente que empieza a cambiar

Los números de la primera etapa todavía forman parte del historial de Delfino en Colón: tres triunfos, cuatro empates y seis derrotas como visitante, con un 33% de efectividad. Ahora, el entrenador tiene la oportunidad de modificar esos registros en su segunda etapa.

Las dos victorias que consiguió desde su regreso representan un comienzo auspicioso. Sin embargo, el desafío será mantener esa tendencia y transformar los buenos resultados iniciales en una regularidad que permita al Sabalero competir por sus objetivos.