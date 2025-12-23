Uno Santa Fe | Diablito Echeverri

El Diablito Echeverri seguirá en Europa: jugará a préstamo en el Girona de España

Claudio “Diablito” Echeverri fue cedido por el Manchester City al Girona hasta junio de 2026.

23 de diciembre 2025 · 17:37hs
El Diablito Echeverri seguirá en Europa: jugará a préstamo en el Girona de España

El futuro de Claudio “Diablito” Echeverri seguirá ligado al fútbol europeo: el Manchester City acordó su cesión al Girona de España, donde jugará a préstamo hasta junio de 2026. Luego de un paso frustrado por el Bayer Leverkusen, el volante ofensivo buscará continuidad en La Liga.

Un nuevo destino europeo para el Diablito Echeverri

Tras la interrupción de su préstamo en el Bayer Leverkusen, el nombre de Echeverri volvió a ganar protagonismo en el mercado. Varios clubes se interesaron en su situación, incluido River, pero la decisión fue clara: el mediapunta continuará su desarrollo en Europa.

El Girona, institución que forma parte del City Football Group, apareció como el destino ideal para que el futbolista sume minutos en un contexto competitivo y con una estructura conocida para el club dueño de su pase.

El contexto deportivo del Girona en La Liga

El arribo del Diablito se da en un momento delicado para el conjunto catalán. Girona se ubica en la parte baja de La Liga, en zona de descenso, y necesita refuerzos ofensivos que aporten desequilibrio, creatividad y gol.

En ese escenario, Echeverri tendrá una oportunidad concreta para ganar protagonismo, algo que no logró sostener durante su estadía en Alemania, donde la competencia interna y la falta de continuidad condicionaron su crecimiento.

Un paso breve y limitado por el Bayer Leverkusen

En el fútbol alemán, el volante argentino disputó apenas 270 minutos repartidos en 11 partidos, con un promedio bajo de participación. Su aporte más destacado fue una asistencia en la UEFA Champions League, pero nunca logró consolidarse dentro de la rotación habitual del equipo. Ese escenario aceleró la necesidad de redefinir su futuro inmediato, con el objetivo de no frenar su evolución deportiva.

La postura del City y el deseo de River

Si bien River apareció como una alternativa deseada por el entorno del jugador, desde el Manchester City priorizaron que Echeverri continúe su adaptación en el fútbol europeo. La intención es clara: que el futbolista sume rodaje en ligas de primer nivel antes de evaluar un regreso o una integración definitiva.

Cabe recordar que el City adquirió su pase en 2024 por 18,5 millones de euros, una inversión fuerte que explica la cautela en cada paso de su carrera.

El Mundial 2026, un horizonte cercano

Más allá del presente inmediato, el gran objetivo de Claudio Echeverri es claro: jugar y competir para mantenerse en el radar de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

El préstamo al Girona no solo representa una nueva oportunidad, sino también una prueba decisiva. En una liga exigente como la española, el Diablito tendrá la chance de demostrar que su talento puede marcar diferencias al más alto nivel.

