El emotivo homenaje que le hizo Pujato a Lionel Scaloni

Tras recibir la plaqueta, el exfutbolista dio unas palabras y, tras hablar de sus recuerdos, señaló: "Es emocionante esto porque no sólo hay gente de Pujato, sino de alrededor. Este es el triunfo de todos, por eso quería siempre recalcar que era el triunfo de todos. No de un club, ni de otro, sino de todo un país". Y agregó: "No veo otra cosa en la Selección Argentina que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y gratificante".

Instantes más tarde, Scaloni reconoció que no esperaban ver una cantidad tan masiva de gente, por lo que agradeció y manifestó: "Lo que se está viviendo en estos días es algo que lo vamos a llevar para siempre en nuestros corazones". Por último, declaró: "Hemos quedado en un momento imborrable de nuestras vidas".