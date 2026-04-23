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El Gobierno prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El Poder Ejecutivo argumentó que fue de manera “preventiva“.

23 de abril 2026 · 09:56hs
El presidente JavierMilei

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El presidente JavierMilei

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Fue comunicado a través de un mensaje de difusión breve: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Ayer, la Casa Militar denunció a dos periodistas por presunto "espionaje"

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