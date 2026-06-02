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Las cuentas de Santa Fe, en debate: el Gobierno admitió un escenario financiero "complejo" y la oposición reclama mayor información

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, defendió la transparencia de la gestión y atribuyó parte de las dificultades al retiro de fondos nacionales. Desde la oposición, Walter Agosto cuestionó la falta de publicación de datos fiscales actualizados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de junio 2026 · 20:34hs
El debate por las cuentas públicas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la vocera del Gobierno y los reclamos de la oposición.

El debate por las cuentas públicas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la vocera del Gobierno y los reclamos de la oposición.

La situación financiera de la provincia volvió a quedar en el centro del debate luego de que la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, reconociera que las cuentas públicas atraviesan un momento “complejo”, al tiempo que defendió la política de transparencia de la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Las declaraciones surgieron en medio de cuestionamientos de la oposición por la falta de actualización de información fiscal en los canales oficiales de la provincia. En ese contexto, Coudannes sostuvo que el Ejecutivo mantiene una comunicación permanente sobre el estado de las finanzas provinciales.

“Nosotros constantemente transmitimos información por diferentes medios, ya sea a través de los partes, las conferencias o desde la transparencia activa misma del Estado”, afirmó la funcionaria.

VIRGINIA COUDANNES

Además, explicó que la administración provincial difunde datos vinculados a programas, procesos de financiamiento y desendeudamiento, entre otras acciones de gestión.

Un contexto económico desafiante

Al referirse a la situación financiera de Santa Fe, la vocera reconoció las dificultades que enfrenta la provincia.

“La provincia de Santa Fe tiene una situación en sus cuentas que es compleja, que no es fácil”, expresó, y remarcó que el ministro de Economía, Pablo Olivares, viene explicando públicamente ese escenario.

Coudannes también vinculó las tensiones fiscales a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, que —según indicó— obligaron a la provincia a asumir responsabilidades que antes contaban con respaldo de Nación.

“Hacemos constantemente todos los esfuerzos para garantizar los intereses de los santafesinos y sostener beneficios que el Estado nacional dejó de financiar y que nosotros tuvimos que salir a cubrir”, señaló.

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El reclamo la oposición

Las declaraciones de la vocera se producen semanas después de que el diputado provincial, de "Hacemos Santa Fe", Walter Agosto presentara una serie de proyectos de comunicación para exigir la publicación de datos actualizados sobre la ejecución presupuestaria, la recaudación tributaria y la evolución de la planta de personal del Estado santafesino.

El ex ministro de Economía advirtió que el último informe oficial sobre las finanzas provinciales difundido en la web corresponde a diciembre de 2025. “Transcurrieron cuatro meses sin que el Poder Ejecutivo publique un solo dato de la situación fiscal de la provincia”, sostuvo en uno de los proyectos presentados.

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El diputado provincial de Hacemos Santa Fe y exministro de Economía d ela provincia, Walter Agosto

El diputado provincial de Hacemos Santa Fe y exministro de Economía d ela provincia, Walter Agosto

Agosto también reclamó la difusión de los datos de recaudación tributaria de 2026 y cuestionó la interrupción de los informes periódicos sobre la evolución del empleo público provincial.

Dudas sobre el acuerdo con Nación

Otro de los planteos del legislador apunta al convenio firmado entre la provincia y la Anses para restablecer parcialmente el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Según señaló, el acuerdo menciona la adhesión de Santa Fe al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado nacional y las provincias, aunque funcionarios y legisladores oficialistas sostuvieron durante el debate parlamentario que dicha adhesión no existió.

“La provincia acaba de firmar un convenio en el cual se manifiesta la adhesión a un régimen, y si esto no es así, como sostuvieron funcionarios y legisladores, estaríamos ante una inconsistencia fáctica de gravedad institucional”, advirtió Agosto.

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