Será el lunes, desde las 18, con entrada libre y gratuita. Actuarán Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, y el elenco de danza que representó a Santa Fe en Cosquín 2026

El Gobierno de Santa Fe cerrará el próximo lunes 23 la Semana Invencible con un festival de música y danza en la Plaza 25 de Mayo. La programación reunirá a destacados artistas nacionales y regionales. Con esta propuesta la Provincia homenajeará al Brigadier General Estanislao López en el 240.º aniversario de su nacimiento.

Un gran festejo en la Plaza 25 de Mayo para homenajear al Brigadier General Estanislao López

“Con un gran festejo en la Plaza 25 de Mayo vamos a darle cierre a esta iniciativa tan importante, que es la Semana Invencible”, destacó el secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci, para luego recordar: “Por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, desde 2024 celebramos el natalicio del Brigadier General López. Este año, en particular, conmemoramos 240 años de su nacimiento”.

En este sentido, Ricci indicó que “la Provincia desarrolló durante el año distintas actividades en torno a la figura del Brigadier. Entre ellas la publicación de dos libros, la producción de series web, una obra de teatro, muestras en la Casa del Brigadier y conversatorios. Muchas de esas iniciativas se concentraron en esta Semana Invencible y el lunes 23 tendrán su gran cierre”.

“Es una gran oportunidad para cerrar el fin de semana largo y honrar la figura de nuestro gran héroe provincial, el Brigadier General Estanislao López”, afirmó el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci.

Peña Invencible, con música y danza

La propuesta, denominada “Peña Invencible”, contará con actuación de la delegación oficial que representó a Santa Fe en el Festival de Cosquín a comienzos de 2026, con un espectáculo dedicado a la figura y el legado del Brigadier. También se presentarán las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones de danzas tradicionales y Son de Río, en una presentación producida por el Ministerio de Cultura a través de su ciclo Experimenta, en el Centro Cultural Provincial. La programación incluirá además a Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi.

El cierre estará a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo “Agitando pañuelos”, un homenaje al folclore argentino y a los clásicos del cancionero popular. “Es una gran oportunidad para cerrar la Semana Invencible, terminar el fin de semana largo y recordar y honrar la figura de nuestro gran héroe provincial, el Brigadier General Estanislao López”, afirmó Ricci.

Otras actividades del fin de semana en Santa Fe

Este domingo se realizará también el acto por el aniversario del nacimiento del Brigadier. La ceremonia incluirá el arrío de banderas en la Plaza 25 de Mayo, una marcha de antorchas y el acto protocolar en la Casa del Brigadier, donde vivió y murió hace más de dos siglos.

Programación oficial difundida por el Ministerio de Cultura de Santa Fe:

A las 17 del domingo en la Casa del Brigadier (Av. General López 2792): se realiza la actividad previa "Arqueólogos por un día" (organizada junto al Museo Etnográfico Juan de Garay), una muestra y diálogo sobre los objetos hallados en las excavaciones durante la restauración de la casa.

A las 19 del domingo, Marcha de antorchas y Acto Oficial: según el cronograma oficial de la Provincia, la marcha de antorchas parte desde el Paseo Oroño (en el extremo oeste del Puente Colgante, frente a Canal 13) por Bulevar Gálvez hasta el Monumento al Brigadier López (en la Costanera Oeste), donde se realiza la ceremonia central por el 240.º aniversario de su natalicio.

Además, hoy en la Casa de la Cultura, se llevará a cabo un conversatorio sobre federalismo y la figura del Brigadier, con la participación de historiadores de Argentina y Uruguay. “Viene Gabriel Di Meglio, que fue director del Museo Histórico Nacional; Marcela Ternavasio, una gran historiadora argentina que acaba de publicar la biografía de Rosas; e Ignacio Martínez, autor del libro Caudillo de una provincia invencible, editado por el Gobierno de Santa Fe. Junto con otros historiadores, participarán en un coloquio con entrada libre y gratuita”, detalló Ricci.