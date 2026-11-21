Las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial exponen un promedio superior a las 11 muertes diarias en rutas, calles y avenidas de Argentina

Tránsito fatal en Argentina: más de 4.000 muertes al año, 11 víctimas por día y el foco en motociclistas

De acuerdo con el último informe consolidado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –correspondiente al cierre de 2025–, durante ese período se registraron 4.060 víctimas fatales en hechos de tránsito en Argentina, una cifra que representa 33 muertes más que el año previo y equivale a un promedio superior a las 11 vidas perdidas por día .

El 46% circulaba en moto y el 43% tenía entre 15 y 34 años. En la provincia de Santa Fe, los registros parciales ya superaron las 200 víctimas en los primeros siete meses de 2026.

Los datos oficializados en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales (establecido cada tercer domingo de noviembre bajo el lema internacional "Recordar, acompañar y actuar") reflejan un patrón crítico que se repite jurisdicción tras jurisdicción:

Vulnerabilidad en dos ruedas: el 46% de las personas fallecidas cuyo modo de traslado pudo ser identificado circulaba en motocicleta al momento del impacto.

Impacto en población joven: el 43% de las víctimas con edad registrada pertenecía a la franja etaria de entre 15 y 34 años, el segmento más activo en términos laborales y educativos.

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El escenario en Santa Fe y la brecha estadística

A nivel nacional, el organismo rector aún no difundió un acumulado oficial de 2026 debido a los tiempos técnicos que exige la metodología internacional (estándar OPS/OMS): para cerrar un registro definitivo, las 24 jurisdicciones deben cruzar los partes policiales con las historias clínicas hospitalarias y las actas de defunción, computando no solo a quienes mueren en el lugar del hecho sino también a los heridos que fallecen dentro de los 30 días posteriores. Por esta razón, organizaciones no gubernamentales como Luchemos por la Vida, que aplican proyecciones propias, suelen estimar pisos anuales superiores a las 6.000 muertes.

En el plano provincial, los cortes parciales de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe muestran la persistencia del fenómeno durante 2026: solo entre enero y julio se contabilizaron 202 víctimas fatales en territorio santafesino, con una fuerte incidencia de los siniestros en zonas urbanas y corredores metropolitanos –donde la ciudad de Santa Fe acumuló 32 fallecimientos en ese tramo y Rosario registró 28, con 16 de ellos a bordo de motocicletas.

Factores evitables

Especialistas y organismos internacionales coinciden en que la enorme mayoría de los episodios responden a conductas humanas prevenibles. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante, las distracciones por el uso del teléfono celular y la omisión de elementos básicos de protección encabezan las causas de mortalidad.

Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto del cinturón de seguridad reduce hasta en un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo, mientras que los sistemas de retención infantil (sillitas o huevitos) disminuyen ese riesgo hasta en un 71% en niños. A las pérdidas fatales se suman decenas de miles de sobrevivientes que cada año sufren traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares y discapacidades permanentes con alto impacto social y sanitario.