Colón llegó a este partido luego de ganarle a Midland de local por 1 a 0. Para este partido, el director técnico, Iván Delfino, no realizó modificaciones con respecto al partido anterior y saldra a la cancha con los mismos once que se presentaron ante el Funebrero.
El minuto a minuto de Colón ante Morón en el Brigadier López
Colón empató sin goles ante Deportivo Morón en el Brigadier López por la ida de los cuartos del Reducido.
Por Ovación
COMENZÓ EL PARTIDO EN EL BRIGADIERO LÓPEZ
Colón ya juega ante Deportivo Morón en el Brigadier López por los cuartos del Reducido. El Sabalero busca dar el primer golpe y acercarse a las semifinales.
6' 1T: ¡Colón tuvo la primera ante Morón!
Tras una asistencia de Julián Marcioni, Alan Bonansea intentó abrir el marcador, pero la pelota se desvió al tiro de esquina para el Sabalero.
7' 1T: ¡Giménez salvó a Colón!
¡ATAJADÓN! Fagúndez probó al arco para Deportivo Morón, pero Tomás Giménez respondió con una gran intervención y evitó el primer gol del visitante.
8' 1T: ¡Colón volvió a acercarse al arco de Morón!
Tras una asistencia de Ignacio Lago, Julián Marcioni intentó abrir el marcador, pero su remate se desvió y no logró convertir para el Sabalero.
10' 1T: ¡Bonansea estuvo a centímetros de abrir el marcador!
Darío Sarmiento lanzó un excelente centro desde la derecha, pero Alan Bonansea no llegó a conectar de cabeza por centímetros.
13' 1T: ¡Colón sigue buscando el primero!
Ignacio Lago intentó sorprender a Deportivo Morón con un remate, pero la pelota se desvió y terminó en tiro de esquina para el Sabalero.
25' 1T: ¡Se salvó Colón!
¡CERCA MORÓN! Berterame intentó abrir el marcador con un remate que salió desviado. El Sabalero se salvó del primero.
32' 1T: ¡Colón volvió a acercarse al arco de Morón!
¡LO INTENTÓ SARMIENTO! Julián Marcioni asistió a Darío Sarmiento, quien sacó un remate que terminó en tiro de esquina para el Sabalero.
33' 1T: ¡Castet buscó sorprender a Morón!
¡LO TUVO COLÓN! Facundo Castet intentó colocar la pelota en el segundo palo, pero su remate terminó en las manos del arquero Salvá.
35' 1T: ¡Toledo volvió a probar para Colón!
¡LO INTENTÓ EL SABALERO! Tras un pase de Mauro Peinipil, Agustín Toledo sacó un remate que terminó en las manos de Salvá, arquero de Deportivo Morón.
44' 1T: ¡Giménez respondió y mantuvo el cero para Colón!
¡SE SALVÓ EL SABALERO! Fagúndez aprovechó una pelota disputada y sacó un remate, pero Tomás Giménez estuvo atento y controló el disparo.
48' 1T: ¡Colón tuvo la última del primer tiempo!
¡CERCA EL SABALERO! En tiempo adicional, Ignacio Lago lanzó un centro que Julián Marcioni conectó de cabeza, pero la pelota salió desviada.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL BRIGADIER
Colón empata sin goles ante Morón en el partido de ida por los cuartos de final del Reducido.
COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO
Colón empata sin goles frente a Morón y busca conseguir la victoria en su casa para mantener viva la ilusión del ascenso.
6' 2T: ¡Lago intentó abrir el marcador para Colón!
¡CERCA EL SABALERO! Ignacio Lago probó con un remate, pero la pelota se fue por encima del travesaño.
7' 2T: ¡Bonansea lo intentó para Colón!
¡BUSCA EL PRIMERO EL SABALERO! Alan Bonansea protagonizó una nueva llegada de Colón, que sigue intentando romper el cero ante Deportivo Morón.
18' 2T: ¡Marcioni volvió a intentar para Colón!
¡BUSCA EL PRIMERO EL SABALERO! Julián Marcioni intentó abrir el marcador, pero la pelota se desvió y terminó en tiro de esquina para Colón.
19' 2T: ¡Lértora estuvo cerca de abrir el marcador para Colón!
¡INSISTE EL SABALERO! Federico Lértora intentó sorprender a Deportivo Morón, pero la pelota terminó en tiro de esquina para Colón.
28' 2T: ¡Bonansea estuvo a centímetros del gol para Colón!
¡CLARÍSIMA PARA EL SABALERO! Alan Bonansea intentó empujar la pelota al fondo de la red, pero el arquero Salvá reaccionó a tiempo y evitó el primero de Colón.
37' 2T: ¡Bonansea volvió a intentar para Colón!
¡LO TUVO EL SABALERO! Franco García asistió a Alan Bonansea, quien intentó abrir el marcador, pero su remate terminó en las manos del arquero Salvá.
47' 2T: ¡Lago volvió a intentar para Colón!
¡BUSCA EL GOL EL SABALERO! Ignacio Lago sacó un remate al arco, pero la pelota terminó en las manos del arquero Salvá.
FINAL DEL PARTIDO EN EL BRIGADIER
Colón empató 0-0 ante Deportivo Morón en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido. El Sabalero no logró romper el cero en un partido friccionado. Ahora deberá ganar el próximo viernes, a las 21, en condición de visitante para avanzar a semifinales.
FORMACIONES Y DATOS DEL PARTIDO
Colón: 1. Tomás Giménez; 4. Mauro Peinipil, 2. Nicolás Thaller, 6. Federico Rasmussen y 3. Facundo Castet; 7. Darío Sarmiento, 5. Federico Lértora, 8. Agustín Toledo y 11. Julián Marcioni; 10. Ignacio Lago y 9. Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Deportivo Morón: 1. Julio Salva;8. Emanuel Iñiguez, 2. Braian Salvareschi, 6. Emilio Lazza, 4. Leonel Cardozo, 3. Joaquín Livera, 10. Santiago Kubiszyn, 5. Mauro Burruchaga, 11.Mariano Bittolo ; 7. Gonzalo Berterame, 9.Franco Fagundez DT: Walter Otta.
Cambios: González x Bittolo (M); García x Sarmiento (C); Levato x Fagundez (M); Buosi x Toledo (C); González x Burruchaga (M); Olivares x Berterame (M); Contreras x Iñíguez (M); Garate x Bonansea (C).
Amonestdos: Lértora (C); Burruchaga (M); Lazza (M); González (M); García (C).
Hora: 17.30
Estadio: Brigadier Estanislao López
Árbitro: Fabricio Llobet