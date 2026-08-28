El Imusa realizará castraciones masivas gratuitas en Colastiné

Será el sábado 29 en el Club Atlético Velocidad y Resistencia sobre Ruta 1, S/N. La atención del Imusa será a partir de las 7.30 y hasta las 11 con turno previo

Personal del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) realizará este sábado 29 de agosto , una campaña gratuita de castración masiva en el Club Atlético Velocidad y Resistencia sobre Ruta 1, S/N . Las atenciones se realizarán a partir de las 7.30 , con turno previo, el cual deberá solicitarse al número de WhatsApp 342 5394576 .

Deben presentarse los animales en el Imusa en ayunas

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y además, bolsas para levantar las heces de los animales de compañía.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.