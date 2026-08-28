Uno Santa Fe | Imusa

El Imusa realizará castraciones masivas gratuitas en Colastiné

Será el sábado 29 en el Club Atlético Velocidad y Resistencia sobre Ruta 1, S/N. La atención del Imusa será a partir de las 7.30 y hasta las 11 con turno previo

28 de agosto 2026 · 09:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Imusa realizará castraciones masivas gratuitas en Colastiné

El Imusa realizará castraciones masivas gratuitas en Colastiné

Personal del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) realizará este sábado 29 de agosto, una campaña gratuita de castración masiva en el Club Atlético Velocidad y Resistencia sobre Ruta 1, S/N. Las atenciones se realizarán a partir de las 7.30, con turno previo, el cual deberá solicitarse al número de WhatsApp 342 5394576.

También se realizarán vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones.

Deben presentarse los animales en el Imusa en ayunas

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y además, bolsas para levantar las heces de los animales de compañía.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.

Imusa castración Colastiné perros

Lo último

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Último Momento
Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

Ovación
Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa

"El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa"

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio