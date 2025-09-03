Al menos 15 muertos y 20 heridos al descarrilar un tranvía funicular en Lisboa

Sucedió este miércoles cuando el vehículo, con capacidad para 42 personas, descarriló y chocó contra un edificio en pleno centro de la capital portuguesa

Un trágico accidente sucedió este miércoles en la ciudad portuguesa de Lisboa cuando un tranvía funicular descarriló y chocó contra un edificio en pleno centro. Según las primeras informaciones, hay al menos quince muertos y veinte heridos.

Según informó la directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, cinco de los heridos están graves, dos de ellos en estado crítico , y otros cinco presentan lesiones leves.

Según algunos testigos, el transporte bajó por una calle muy empinada de manera desenfrenada hasta que colisionó contra el inmueble. “Chocó con una fuerza brutal en un edificio y se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”, dijo una mujer en diálogo con la cadena SIC.

elevador-da-gloria-lisboa-712x370.jpeg

El funicular, el Elevador da Glória, sube una empinada calle desde el barrio histórico de Baixa para alcanzar las vistas panorámicas en la zona de Barrio Alto, por lo que es muy utilizado por los turistas.

ssstwitter.com_1756934440430

Las declaraciones oficiales

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente en el Elevador de la Gloria, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".

"El presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes", dice el comunicado. Además, a causa de la tragedia, el mandatario canceló su agenda,

Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, decretó día de luto para la ciudad. "Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, asistir a los heridos y brindar todo el apoyo necesario a las autoridades sobre el terreno", remarcó Moedas.

El tranvía

El tranvía funicular fue inaugurado hace más de un siglo y conecta la Plaza de los Restauradores con el Jardín de San Pedro de Alcántara, por lo que es uno de transportes más utilizados de la ciudad.

En el 2002 fue declarado monumento nacional y en el 2018 el funicular también descarriló: el accidente entonces no se cobró ninguna víctima, aunque dejó el servicio paralizado durante un mes.