Uno Santa Fe | El Mundo | Maduro

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Varios artistas venezolanos se pronunciaron respecto del ataque de Estados Unidos al país caribeño, que derivó en la detención del presidente y su mujer.

3 de enero 2026 · 12:06hs
Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner, entre otros artistas famosos oriundos de Venezuela, se pronunciaron en las última horas en sus redes sociales respecto del ataque de Estados Unidos sobre Caracas, que derivó en la captura y arresto del presidente Nicolás Maduro.

"Está pasando!!!! Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes!!!", celebró a través de su cuenta de X Catherine Fulop, la actriz nacida hace 60 años en Venezuela, quien reside desde hace décadas en la Argentina. Por su parte, su hija Oriana también celebró el arresto de Maduro, posteando un corazón junto a una bandera venezolana.

LEER MÁS: Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

Embed

Quien también se expresó fue el cantante Ricardo Montaner, quien más temprano escribió: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen". Y parafraseando a Guillermo Francella, más tarde posteó: "Qué hermosa mañana, ehhh...!".

Embed

La tormenta y la calma en Venezuela

El cantautor Carlos Baute, nacido en Caracas hace 51 años, también festejó el operativo de los Estados Unidos en Venezuela y a través de un video dijo: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!", escribió el autor de "Colgando en tus manos".

Embed

Operativo en Venezuela

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Maduro famosos Venezuela
Noticias relacionadas
Ataque a Venezuela. Nicolás Maduro junto al ministro del Interior Disodado Cabello.

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Nicolás Maduro y su mujer fueron capturados en una operación de EE. UU.

Repercusiones en América Latina de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Ataque de Estados Unidos a Venezuela. Una columna de humo se eleva durante múltiples explosiones en la madrugada del 3 de enero en Caracas.

Cómo fue el ataque de Estados Unidos en Venezuela: las imágenes de las explosiones y la ofensiva militar

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro y su mujer ya fueron capturados

Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

Lo último

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Último Momento
Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Ovación
Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe