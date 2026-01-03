Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Donald Trump destacó el despliegue de fuerzas especiales que sacó de Venezuela a Nicolás Maduro. Marco Rubio aseguró que enfrentará cargos penales en Estados Unidos y descartó nuevos ataques mientras permanezca bajo custodia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos y sostuvo que el uso de la fuerza fue necesario para ejecutar la orden de arresto. En ese marco, recordó que Washington había elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que permitiera localizar al dictador venezolano.

Nicolás Maduro fue acusado de cargos de narcotráfico y terrorismo tras ser capturado junto a su esposa en un operativo militar estadounidense contra Venezuela, dijo la Fiscal General de EE. UU., Pamela Bondi.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro fue acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos", indicó Bondi en un posteo de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611&partner=&hide_thread=false Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

"Pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, me gustaría dar las gracias al presidente Trump por haber tenido el valor de exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y expresar mi enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, que llevaron a cabo la increíble y muy exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", afirmó.