Conflicto en Medio Oriente: el barril de petróleo superó los USD 112 y presiona los surtidores en Argentina

El petróleo subió sus precios tras los ataques de Irán a instalaciones energéticas. En Argentina, hubo una suba de 9% en los combustibles en lo que va de marzo

El ataque contra el yacimiento de gas South Pars, llevó al barril de petróleo a la zona de los USD 112, intensificando el conflicto con Estados Unidos e Israel contra Irán

La guerra en Medio Oriente entró en una fase de alta volatilidad tras la represalia de Irán contra infraestructuras energéticas . El ataque contra el yacimiento de gas South Pars, llevó al barril de petróleo a la zona de los USD 112 , intensificando el conflicto con Estados Unidos e Israel y planteando riesgos de interrupciones prolongadas en el suministro global.

La escalada bélica no tardó en trasladarse a la economía doméstica. Según datos de la consultora EcoGo, el precio de los combustibles en Argentina experimentó una marcada aceleración desde el inicio de las hostilidades, con un aumento acumulado cercano al 9% en lo que va de marzo.

Ante la falta de informes oficiales por parte de las petroleras, el relevamiento de EcoGo se consolidó como la referencia principal del mercado. Su índice de precios para naftas y gasoil escaló de 136,3 (26 de febrero) a 148,2 (16 de marzo), tomando como base 100 el valor de enero 2025. Este ajuste de 8,67% refleja un traslado casi pleno de la cotización internacional al bolsillo de los consumidores, lo que anticipa una mayor presión sobre la inflación mensual.

Récord en la brecha del petróleo crudo

En los mercados internacionales, el Brent subió 4,3% el jueves, situándose en USD 112,04, tras haber tocado picos diarios de USD 112,86. Por su parte, el crudo WTI de Estados Unidos mostró un alza más moderada, cerrando en USD 97,28.

Esta diferencia de precios entre ambas referencias alcanzó niveles que no se veían en 11 años. La brecha responde a la liberación de reservas estratégicas por parte del gobierno estadounidense y al encarecimiento de los costos de transporte, factores que fortalecieron el atractivo del Brent sobre el WTI.

Ataques estratégicos y tensión diplomática

La ofensiva iraní apuntó contra instalaciones claves en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Según informó QatarEnergy, los proyectiles contra Ras Laffan –el principal núcleo de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del mundo– ocasionaron "daños extensos".

yacimiento de gas Yacimiento de gas natural más grande del mundo, South Pars

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó a Israel la autoría del ataque original a South Pars, aclarando que su país y Qatar no participaron de dicha operación. Sin embargo, Trump advirtió que Washington responderá si Irán actúa contra Doha y ya evalúa el despliegue de miles de soldados para asegurar la navegación en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Escenario de incertidumbre global

La prolongación del conflicto genera nubarrones en la economía mundial. Analistas del sector coinciden en que la tendencia alcista persistirá mientras no haya señales de distensión.

La combinación de ataques precisos a infraestructura crítica y la muerte de líderes estratégicos en la región apuntan a una interrupción sostenida del suministro de crudo a nivel global.

Con información de Reuters