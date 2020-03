El barbijo no es necesario porque el virus no está en el aire

No son pocas las personas que usan barbijo como medida de prevención. Hubo tanta demanda del mismo que no solo se agotaron de los lugares de venta, sino que su valor prácticamente cotiza en bolsa por el precio elevado que establecieron los "vivos" de siempre. Pero ahora la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que muchos especialistas habían indicado: las mascarillas no son necesarias para el que no está enfermo porque el Covid-19 no se transmite por el aire.



En un estudio publicado este fin de semana, la OMS analiza las formas de transmisión del virus que causa el Covid-19, y la conclusión a la que llega es que el coronavirus se transmite únicamente por contacto con las gotitas respiratorias que una persona contagiada proyecta al estornudar o al toser, y no hay ninguna evidencia de transmisión por el aire.

barbijos .jpg Imagen ilustrativa José Busiemi / UNO Santa Fe

"La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas", explica el estudio de la OMS, "así, el contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada o por contacto con una superficie o un objeto que esta haya utilizado".

La transmisión por vía aérea supondría, continúa el paper, la permanencia en el aire de las partículas infectadas, de forma que el coronavirus sería transmisible a más de un metro. En el contexto específico del Covid-19, esta transmisión aérea solo se produce en circunstancias muy específicas vinculadas a tratamientos médicos en los que se genera un efecto aerosol, como en una intubación o en una respiración asistida.

La OMS hace énfasis en "el uso racional de los equipos de protección individual, no solo las mascarillas" en el caso de los trabajadores sanitarios, e incide en la necesidad de que estén disponibles para este personal. El coronavirus no se transmite por el aire más que en situaciones de tratamiento, luego las mascarillas deberían estar reservadas para los sanitarios.