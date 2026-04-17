Nuevo robo y destrozos en el centro de salud de Nueva Pompeya: se llevaron todos los aires acondicionados

Durante la madrugada de este viernes , un nuevo hecho de inseguridad golpeó al barrio Nueva Pompeya. Delincuentes ingresaron otra vez al centro de salud ubicado en Gorriti al 4100 y terminaron de llevarse los aires acondicionados que habían quedado tras el robo ocurrido días atrás. Además, causaron importantes destrozos que dejaron al efector fuera de servicio .

El ataque fue descubierto en las primeras horas de la mañana, cuando el personal arribó al lugar y advirtió signos de violencia en uno de los consultorios. De inmediato dieron aviso al 911 , y poco después se hizo presente personal policial para resguardar la escena y constatar los daños.

Según las primeras actuaciones, los autores habrían utilizado el mismo acceso que en el hecho anterior. Tras forzar nuevamente las estructuras que habían sido reparadas, avanzaron sobre los equipos restantes. “No quedó ninguno”, señalaron desde el centro de salud: solo permanecen las carcasas, luego de que fueran arrancados o desmantelados.

Pero el robo no fue el único daño. Los delincuentes provocaron serios destrozos en el edificio, con roturas en la mampostería, afectación de instalaciones y daños generales que impiden garantizar la atención normal a los pacientes.

La principal hipótesis indica que ingresaron y escaparon por la parte trasera del predio, un sector con escasa iluminación y cercano a terrenos baldíos. Trabajadores del lugar vienen advirtiendo desde hace tiempo que esa zona representa un punto crítico de inseguridad por la falta de controles y el estado de abandono.

Por disposición policial, el centro de salud permanecerá cerrado hasta que finalicen las pericias. En el lugar intervienen efectivos a la espera del trabajo de la Policía de Investigaciones, ya que se detectaron rastros que podrían ser clave para identificar a los responsables.

Cabe recordar que el pasado miércoles el mismo efector ya había sido blanco de un importante robo, cuando sustrajeron compresores de los equipos tras dañar parte de la estructura. Lo que se había logrado reparar luego de ese ataque, ahora volvió a ser violentado, profundizando la preocupación de vecinos y trabajadores por la reiteración de hechos delictivos.

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